Con un fuerte respaldo al desarrollo de proyectos innovadores, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación presentó una nueva edición del Concurso Emprendimiento Argentino, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Emprendedores de la Nación que busca fortalecer el ecosistema emprendedor federal y dar visibilidad a las ideas con potencial de crecimiento. El ministro Gustavo Fernández remarcó que la provincia renueva su compromiso con el certamen por segundo año consecutivo y convocó a los emprendedores sanjuaninos a participar.

El funcionario explicó que el objetivo es recuperar y fortalecer la cultura emprendedora en la provincia. "Buscamos que este concurso sea visible y accesible para todos los emprendedores que tengan ideas innovadoras para mostrarle no solo a San Juan, sino también al país."

Fernández destacó además que la provincia decidió reforzar el acompañamiento con recursos propios, una característica que diferencia a San Juan de otras jurisdicciones. "San Juan es una de las pocas provincias en las cuales el concurso tiene también un decidido apoyo local, con premios destinados al desarrollo de los proyectos que concursan."

Además del incentivo económico, el ministro puso el foco en el acompañamiento técnico que recibirán quienes participen del certamen. "Queremos que quienes presenten sus proyectos puedan acceder también a herramientas de formación y capacitación que les ayuden a mejorar sus iniciativas, más allá del resultado del concurso."

En ese marco, Fernández destacó el trabajo articulado de la Dirección de Pymes y Emprendedores, encabezada por José Carpino, junto con la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y el programa San Juan Emprende, desarrollado junto a la Agencia Calidad San Juan.

Premios de $5 millones y nuevas categorías

La instancia provincial se desarrollará durante octubre y el Ministerio de Producción otorgará $5 millones para cada emprendimiento ganador de las dos categorías. Además, los seleccionados recibirán pasajes y estadía para representar a San Juan en la final nacional, prevista para noviembre en Buenos Aires.

El certamen incorpora este año las categorías "Emprendimiento Tradicional con Modelo de Negocio Innovador" y "Emprendimiento Tecnológico y de Innovación Científica", cada una con las subcategorías Despegue Emprendedor y Crecimiento y Expansión, para contemplar proyectos en distintas etapas de desarrollo.

En la edición 2025 participaron 801 emprendimientos de todo el país, de los cuales 219 llegaron a las finales provinciales y 47 alcanzaron la instancia nacional, cifras que reflejan el crecimiento de una iniciativa que busca consolidar un ecosistema emprendedor cada vez más federal.

Cómo incribirse al Concurso Emprendimiento Argentino

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 31 de julio. Para más información, ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento/postula-tu