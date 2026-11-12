Con el aguinaldo y la inflación, así quedarían las jubilaciones para diciembre

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social recibirán una nueva actualización en sus haberes durante diciembre de 2026, en cumplimiento con el Decreto 274/2024 impulsado por el presidente Javier Milei. Este mecanismo automático de movilidad previsional alcanzará tanto a quienes perciben la jubilación mínima como a los titulares del haber máximo. La medida garantiza que los ingresos del sector acompañen la evolución de los precios sin necesidad de esperar leyes trimestrales.

La normativa vigente dispone que los haberes previsionales se ajusten de manera mensual tomando como referencia directa la inflación oficial que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por este motivo, el porcentaje exacto de incremento que se aplicará en el último mes del año quedará definido una vez que el organismo estadístico publique el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre.

Además de esta suba mensual, el calendario de pagos incluirá el depósito de la segunda cuota del sueldo anual complementario y un eventual bono extraordinario para los sectores de menores ingresos, sujeto a la confirmación oficial del Gobierno nacional.

Decreto 274/2024: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Bajo una proyección que estima una inflación del 2% para octubre, los haberes brutos de diciembre mostrarían subas importantes en todas las escalas del sistema previsional, quedando configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.042.

Jubilación mínima con bono: $523.042, en caso de que continúe el refuerzo económico de $70.000.

Jubilación máxima: $3.048.541.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $362.433.

Todas estas cifras representan estimaciones preliminares y deberán ser recalculadas cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos difunda el dato oficial de inflación de octubre.

Jubilados de Anses: el monto más alto con aguinaldo

Para el grupo de beneficiarios que cobra el haber más alto del sistema, la liquidación total de diciembre superará los $4.500.000 al combinar el aumento por movilidad con la segunda cuota del aguinaldo. Con el escenario proyectado del 2% de inflación, el detalle de pago se compondría así:

Haber máximo: $3.048.541.

Medio aguinaldo: $1.524.271.

Total estimado: $4.572.812.

Los importes mencionados corresponden a montos brutos antes de aplicar los descuentos de ley correspondientes, recordando que el aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber previsional y no contempla bonos extraordinarios.

Jubilados con la mínima: cuánto cobrarían en diciembre

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, la suma del ajuste mensual, el aguinaldo y el refuerzo previsional también representará un alivio significativo para el cierre del año, desglosándose de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $453.042.

Medio aguinaldo: $226.521.

Bono extraordinario: $70.000, sujeto a confirmación oficial.

Total estimado: $749.563.

El refuerzo económico no está incluido en el cálculo del medio aguinaldo y su continuidad en diciembre requiere de una nueva resolución oficial por parte del Poder Ejecutivo. Si bien el Decreto 274/2024 asegura la actualización automática todos los meses por inflación, el porcentaje definitivo de aumento recién se conocerá con la publicación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.