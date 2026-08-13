A medida que se acerca la temporada de fiestas de egresados, concentrada entre noviembre y los primeros días de enero, crecen las consultas en los locales de alquiler de indumentaria de San Juan. También comienzan a anticiparse las familias que buscan vestidos para cumpleaños de 15 y celebraciones de 18 años.

En un relevamiento de DIARIO HUARPE, dos comercios del rubro detallaron precios, plazos de reserva y requisitos. Alquilar un traje puede costar desde $25.000 hasta $100.000, mientras que los vestidos de fiesta parten de $30.000 y pueden llegar a $100.000. En los vestidos de 15, los modelos nuevos alcanzan los $280.000.

(Foto DIARIO HUARPE)

Leche y Miel: vestidos desde $30.000 y trajes desde $25.000

Marcela Castro, propietaria de Leche y Miel, indicó que los vestidos largos de fiesta cuestan entre $30.000 y $65.000, mientras que los trajes para hombres van de $25.000 a $60.000.

Según explicó, esos valores “casi no se han modificado” respecto del año pasado y el comercio aguardaba el ingreso de la nueva temporada.

Marcela Castro - local 'Leche y Miel'

Los vestidos de 15 parten de $80.000 y llegan hasta $280.000 para los modelos nuevos a estrenar. El alquiler puede incluir miriñaque y calzado, aunque con costo adicional.

Para vestidos de fiesta recomiendan reservar con 15 o 20 días de anticipación. Los vestidos de 15 pueden apartarse hasta tres meses antes. La reserva se realiza con una seña de $50.000 y permite congelar el precio hasta el retiro.

El local cuenta con distintos talles, incluidos especiales, variedad de colores y realiza arreglos para adaptar las prendas. No confecciona vestidos a pedido, sino que renueva de forma permanente su stock.

Para los egresados, el mayor movimiento comienza en octubre, aunque hay consultas desde mucho antes. “Todo el año tenemos chicas que vienen en marzo para noviembre”, contó Castro.

Al retirar la prenda se solicita fotocopia del DNI y una boleta de servicio original y actualizada. La devolución debe hacerse sin daños. “Sin manchas, sin roturas”, remarcó Castro. Si existe algún desperfecto, puede aplicarse una multa según el daño.

Vanesa Novias: trajes y vestidos desde $40.000

David Gramajo, de Vanesa Novias, explicó que las consultas por los egresados ya comenzaron y que muchas familias buscan conocer con cuánto tiempo deben reservar.

“Los adolescentes y jóvenes que generalmente vienen para egresados andan averiguando, vienen sus padres y preguntan con qué anticipación pueden venir a reservarlo”, señaló.

David Gramajo - local 'Vanesa Novias'

Los trajes para hombres cuestan entre $40.000 y $100.000, según la calidad de la tela. El comercio ofrece cerca de diez alternativas, desde opciones básicas hasta sarga, alpaca o telas de mayor cantidad de hilos.

Para mujeres, los vestidos de fiesta también se ubican entre $40.000 y $100.000. Además, el local trabaja con vestidos de 15 y ofrece la posibilidad de confeccionar un modelo a partir de un diseño elegido por la clienta.

“El cliente trae el dibujito, el diseño, nosotros se lo diseñamos y lo usa por primera vez”, explicó Gramajo.

Según indicó, alquilar puede representar una diferencia de más del 50% frente a la compra definitiva, aunque el valor final depende del modelo y de las telas utilizadas, especialmente cuando son importadas.

Vanesa Novias permite reservar hasta 60 días antes del evento. Con una seña, el cliente puede completar el pago hasta el día del retiro y conservar el precio acordado.

Para retirar la prenda se solicita fotocopia del DNI de una persona mayor de 21 años, una boleta de servicios y la firma de documentación vinculada al valor de la prenda, que se devuelve una vez cumplidas las condiciones del alquiler.

Con la temporada de fiestas cada vez más cerca, los locales sanjuaninos ya registran un aumento de consultas. La recomendación es anticiparse, sobre todo para tener mayor disponibilidad de modelos, talles y colores.