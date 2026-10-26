Aunque la prioridad para los chilenos sigue siendo el Paso de Agua Negra, La Chapetona ha vuelto a aparecer en el debate sobre las alternativas de conexión entre San Juan y Chile, especialmente por su potencial para facilitar la logística minera y el acceso a los puertos del Pacífico. Así, al menos, vienen reflejándolo los medios trasandinos de la Región de Coquimbo, en especial el diario El Día, que en su portada ha abordado con énfasis el tema.

La discusión ha tomado mayor fuerza todavía, a medida que se acerca la temporada de verano, cuando muchos sanjuaninos deciden vacacionar en las costas del Pacífico, y en un contexto marcado por las demoras para habilitar el Paso de Agua Negra, cerrado desde junio de 2026 por las condiciones climáticas de alta montaña.

La Chapetona, una alternativa que vuelve a la agenda

Ubicado entre la provincia chilena de Limarí y el departamento sanjuanino de Calingasta, el Paso La Chapetona es una ruta cordillerana de aproximadamente 3.200 a 3.350 metros sobre el nivel del mar.

El camino resulta estratégico por su cercanía con proyectos como El Pachón, Los Azules y Altares, en San Juan, además de Los Pelambres, del lado chileno. Entre las posibilidades que se analizan figura aprovechar caminos existentes para mejorar la conexión con la Región de Coquimbo y sus puertos, aunque su habilitación como paso internacional para el tránsito de cargas todavía no está definida.

Además de su potencial para la integración binacional, es utilizado por crianceros chilenos de Monte Patria para trasladar ganado caprino hacia los Altos Valles de Calingasta durante las veranadas.

Esta actividad se desarrolla mediante acuerdos binacionales que establecen las condiciones para el ingreso de los animales, con permisos sanitarios y contratos de talaje con propietarios de campos sanjuaninos. Los arrieros trasladan los piños por senderos cordilleranos y permanecen temporalmente en instalaciones de altura conocidas como majadas o rucas.

Monte Patria no quiere camiones

Sin embargo, el alcalde de Monte Patria en Chile, Cristian Herrera, ha manifestado su rechazo a una eventual habilitación de La Chapetona para el transporte de carga y aseguró que el municipio se opondrá al tránsito de camiones de alto tonelaje. “Nosotros tenemos una decisión súper clara, nos vamos a oponer terminantemente a la habilitación del Paso La Chapetona para el paso de camiones”, afirmó a Diario El Día.

La autoridad advirtió que el tránsito de vehículos pesados podría afectar la calidad de vida de los habitantes de la comuna y modificar su dinámica cotidiana. “No vamos a transformar nuestra comuna en una zona de sacrificio con el tránsito de vehículos de tonelaje alto”, sostuvo, al señalar que podrían circular centenares de camiones por día.

Aunque rechazó el paso de camiones, Herrera manifestó su disposición a debatir un proyecto ferroviario de usos múltiples para fortalecer la integración económica y turística entre ambos países. La propuesta contempla el transporte de turistas y de exportaciones que puedan salir por los puertos de la Región de Coquimbo.

Chile mantiene la prioridad en Agua Negra

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, sostuvo que la urgencia actual es habilitar el Paso de Agua Negra y garantizar la circulación durante la temporada estival. Desde la Delegación Presidencial Regional también señalaron que la habilitación de La Chapetona no está contemplada actualmente y que los esfuerzos están concentrados en despejar Agua Negra y la Ruta 41.

Así, mientras la conectividad cordillerana vuelve a la agenda por los retrasos en el paso tradicional, La Chapetona permanece como una alternativa que genera interés económico y diferencias sobre el tipo de tránsito que debería permitir. Su eventual desarrollo dependerá de las evaluaciones y decisiones que adopten las autoridades de ambos países.