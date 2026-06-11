El riesgo país perforó este jueves un nuevo piso y se ubicó en 444 puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años, tras caer 59 unidades en la apertura. El indicador elaborado por JP Morgan no registraba un valor similar desde el 2 de mayo de 2018, cuando había cerrado en 443 puntos.

La baja se produjo luego de que la calificadora S&P mejorara la nota de la deuda soberana argentina en moneda extranjera, que pasó de “CCC+/C” a “B-/B”. La decisión fue interpretada por el mercado como una señal positiva sobre la capacidad de pago del país y el rumbo de la economía.

En ese contexto, los bonos en dólares que operan en el exterior registraban subas de hasta el 4%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street también avanzaban con fuerza. Los papeles del sector bancario lideraban las ganancias, con incrementos que alcanzaban hasta el 12%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedía $5 y se vendía a $1455 en el Banco Nación. En tanto, los dólares financieros también mostraban bajas: el MEP se ubicaba en $1445,98 y el contado con liquidación en $1487,64, con caídas cercanas al 1,4%.

La tendencia descendente del riesgo país se consolida desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, cuando el indicador superaba los 1900 puntos básicos. Desde entonces, la baja fue sostenida, con oscilaciones entre 600 y 800 puntos durante gran parte de 2025.

En septiembre del año pasado, el indicador había superado los 1400 puntos tras el triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el resultado electoral de octubre revirtió esa dinámica y dio inicio a un nuevo ciclo de caída.

En lo que va de 2026, el riesgo país mantuvo su tendencia descendente. El 28 de enero había tocado un mínimo de 481 puntos, pero este 11 de junio quebró ese nivel y marcó el registro más bajo de la actual gestión y de los últimos ocho años. Desde enero, acumula una caída de 125 puntos, equivalente al 21,9%.

Entre los factores que explican este descenso se destacan la mejora en la calificación crediticia, el sostenimiento del superávit fiscal y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, incluida la desaceleración de la inflación.

A esto se suma la acumulación de reservas del Banco Central, que desde comienzos de año registra más de 100 jornadas consecutivas de compras en el mercado cambiario, con adquisiciones que superan los US$10.200 millones en 2026.