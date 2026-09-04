Con fondos mineros, licitan tres playones para escuelas por $3.844 millones

El Gobierno de San Juan puso en marcha tres licitaciones para construir playones polideportivos cubiertos en escuelas de Iglesia y Jáchal por un presupuesto oficial conjunto de $3.843.614.366,55. La particularidad de los llamados es que las obras serán financiadas con recursos propios del Ministerio de Minería, pese a tratarse de infraestructura escolar.

Los proyectos alcanzan a las escuelas Vélez Sarsfield y Ricardo Güiraldes, ambas de Iglesia, y Antonio Quaranta, de Jáchal. Los tres procesos corresponden a las licitaciones públicas Nº 13, 14 y 15 de 2026 y están bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. En los pliegos se establece expresamente que el financiamiento será afrontado con fondos del Ministerio de Minería.

La primera apertura de sobres será el 17 de septiembre a las 9 y corresponde a la Escuela Vélez Sarsfield, en Iglesia. La obra tiene un presupuesto oficial de $1.299.072.165,64.

Cuatro días después, el 21 de septiembre a las 9, se conocerán las ofertas para la Escuela Antonio Quaranta, de Jáchal, cuyo playón fue presupuestado en $1.269.702.229,10. La última apertura será el 23 de septiembre a las 9 para la Escuela Ricardo Güiraldes, también de Iglesia, con una inversión prevista de $1.274.839.971,81.

Tres playones de más de 1.000 metros cuadrados

Las tres obras responden a un esquema similar. Cada establecimiento incorporará un playón de 1.026 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 1.017 m² estarán cubiertos. En conjunto, las intervenciones sumarán más de 3.000 m² destinados a actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Los espacios estarán preparados para la práctica de vóley, básquet y fútbol. Los pliegos incluyen la provisión de redes y postes, aros de básquet, arcos de fútbol y gradas para el público, además de iluminación, ventilación y los accesos necesarios.

En las escuelas también se realizarán trabajos complementarios para adaptar los nuevos playones a los edificios existentes. En los casos de la Ricardo Güiraldes y la Antonio Quaranta, por ejemplo, se contempla la reubicación de cierres metálicos y distintas intervenciones exteriores.

Un plazo de 90 días para las obras

Los tres pliegos fijan un plazo de ejecución de 90 días corridos desde el inicio de los trabajos. También contemplan un anticipo financiero del 20% del monto de cada contrato, que será descontado posteriormente de los certificados de obra.

De esta manera, Minería financiará tres obras de infraestructura escolar en Iglesia y Jáchal por casi $3.844 millones, mientras que durante septiembre se definirá qué empresas competirán por quedarse con cada uno de los contratos.