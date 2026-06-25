La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto que crea una Zona de Control Unificado en materia de seguridad con Mendoza. La iniciativa fue sancionada con 20 votos afirmativos y 16 abstenciones, todas del bloque peronista, en una sesión donde se destacó el alcance regional del acuerdo.

La votación se dio en el marco del Plan Regional de Seguridad impulsado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo. Desde el oficialismo destacaron que el objetivo es modernizar los controles fronterizos, unificar criterios operativos y mejorar la respuesta ante delitos interprovinciales.

El proyecto aprobado establece la creación de un área común de seguridad entre ambas provincias, con puestos de control unificados en puntos estratégicos. El esquema contempla una planificación conjunta de infraestructura, tecnología y recursos humanos, con la posibilidad de conformar consorcios para su financiamiento y ejecución.

También prevé una implementación por etapas que incluye diagnóstico, planificación general, elaboración de un plan maestro, diseño arquitectónico, integración de sistemas tecnológicos, capacitación de personal y puesta en marcha operativa. Según lo acordado, el proceso ya se encuentra avanzado en instancias intermedias de desarrollo.

Uno de los puntos centrales es la interoperabilidad de bases de datos entre ambas provincias, incorporando información sobre personas y vehículos con pedidos de captura. Además, se impulsa la conexión de sistemas de videovigilancia en zonas limítrofes para permitir el intercambio de información en tiempo real.

Otro aspecto relevante es la prórroga de jurisdicciones en el área específica del control unificado, lo que permite que las actuaciones de autoridades provinciales sean válidas dentro del esquema conjunto, incluyendo intervenciones administrativas y judiciales coordinadas.

El convenio también establece el compromiso de ambas jurisdicciones de aportar recursos económicos, materiales y operativos para garantizar el funcionamiento del sistema, con una visión de integración regional que incluye eficiencia en controles, reducción de trámites duplicados y fortalecimiento de la seguridad vial y fronteriza.

Abstención y cuestionamientos

Tras la aprobación, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano explicó a DIARIO HUARPE los motivos de la abstención del bloque peronista. “Hay aspectos que no han sido debidamente clarificados, especialmente en relación a la jurisdicción de las obras y la falta de información económica del proyecto”, señaló.

En ese sentido, agregó: “No contamos con los costos ni con el detalle del financiamiento, y tampoco se ha remitido información completa a la Cámara para su evaluación”. Además, sostuvo que existen dudas sobre la ejecución de infraestructura en territorio mendocino vinculada a recursos sanjuaninos.

Finalmente, afirmó que el bloque acompaña la idea de cooperación interprovincial, pero remarcó que “sin precisiones sobre presupuesto, permisos y encuadre legal, no es posible acompañar la aprobación en estos términos”.

Los diputados que se abstuvieron a la votación fueron: López, Cristina Abarca , Paredes, Quiroga Moyano; Herrero; Vega , Sánchez, Seva, Ferreira y Ortiz, Castañeda Albagli, Cabello, Escudero, Gramajo y Caparróz.