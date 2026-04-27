Este viernes se festeja el Día del Trabajador y en el ADN sanjuanino se activó un mecanismo ancestral: el fuego, la carne y la reunión. En este sentido, las parrilladas de la provincia se prepararan para lo que consideraron una de las fechas más fuertes del año. DIARIO HUARPE realizó un relevamiento y dio cuenta del movimiento, con locales casi llenos y expectativas que anticipan una jornada de alta demanda.

En algunos casos, el movimiento ya fue intenso. Pirlo Parrilla Restaurante, ubicado en Capital, en la intersección de Mendoza y Salvador María del Carril, fue uno de ellos. Gonzalo García, propietario del local, aseguró que “este año las empresas se han adelantado en reservar y estamos casi completos”. Según detalló, la demanda se concentró principalmente en la víspera: “El jueves se busca mucho porque el viernes es feriado, aunque para ese viernes todavía queda algo de lugar”.

Para captar a este público, los locales apostaron a la previsibilidad. En Pirlo, la oferta fue integral: $45.000 por persona, lo que incluyó parrillada completa, vino libre y show de peña folclórica. Entre los cortes estrella, el ojo de bife y las entrañas se mantuvieron como los más codiciados por el paladar local.

Un escenario similar describió Fabián Ruíz, de la parrillada Manolo, ubicada en Calle 5 y Frías, en Pocito. Con más de cuatro décadas en el rubro, el propietario trabajó cerca de su capacidad máxima. “Ya tengo casi colmado el salón, debo estar en unas 250 personas para el jueves y me quedan muy pocas reservas”, afirmó.

Su propuesta apuntó a la abundancia y la accesibilidad: un sistema de "diente libre" por $30.000, que incluyó desde costillar a la llama y punta de espalda hasta la tradicional parrillada de achuras, con show musical. “Aunque la gente no tenga un mango, va, consigue y sale. A lo mejor están esperando todo el año para juntarse con amigos por el Día del Trabajador”, sostuvo Fabián. Esta opción no incluye bebidas.

Sin embargo, no todos los locales atravesaron el mismo ritmo. Sebastián Petrignani, propietario de La Herminia Restó de Campo, ubicado en Santa Lucía, describió un escenario más cauteloso. “Por el momento tenemos pocas reservas. Hoy estamos a un 40% aproximadamente”, indicó, al comparar con el año pasado, cuando a esta altura ya tenían todo casi completo.

Aun así, mantuvo expectativas positivas apoyadas en el comportamiento habitual del cliente. “Se nos termina llenando un par de días antes. La gente reserva a último momento”, explicó. En su caso, el gasto promedio osciló entre $30.000 y $35.000 por persona, con platos como entraña, empanadas a la parrilla y lasaña al horno de barro entre los más pedidos.

Entre reservas anticipadas y decisiones de último momento, el 1° de mayo volvió a movilizar a los sanjuaninos. Entre el humo de los costillares a la llama y el brindis compartido, el Día del Trabajador se reafirmó como un evento clave en San Juan.

Dato

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