El sistema de salud pública de San Juan sumó un nuevo avance en materia de diagnóstico especializado con la inauguración de las renovadas instalaciones del Laboratorio de Citogenética del Hospital Rawson. Se trata del único servicio de este tipo en la provincia, que ya realizó cerca de 600 estudios de alta complejidad.

La ampliación permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del laboratorio, clave para la detección de anomalías cromosómicas vinculadas a enfermedades genéticas, patologías oncohematológicas y trastornos reproductivos. Este tipo de estudios resulta fundamental para brindar diagnósticos precisos y tratamientos oportunos a pacientes de distintas edades.

El acto de inauguración contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, junto a autoridades sanitarias y del hospital. Durante la actividad, el director ejecutivo del nosocomio, Juan Pablo Gempel, destacó la importancia de contar con tecnología y recursos humanos capacitados dentro del sistema público.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el hospital continúa incorporando prácticas que no se realizan en otros efectores públicos ni privados de la provincia, lo que posiciona al Rawson como un centro de referencia regional en diagnósticos complejos.

El laboratorio depende del Servicio de Anatomía Patológica y está integrado por un equipo especializado encabezado por Paula Ibáñez, junto a las profesionales Belén Mestre y el técnico Jonathan Ahumada. Su trabajo se articula con áreas como Genética, Neonatología, Pediatría, Oncohematología, Neurología, Endocrinología Infantil y Ginecología.

Entre las principales consultas se encuentran estudios por sospechas de síndromes genéticos, malformaciones congénitas múltiples, discapacidad intelectual, infertilidad, abortos recurrentes, leucemias y linfomas, lo que refleja la diversidad y complejidad de las patologías abordadas.

Las nuevas instalaciones incorporan espacios funcionales diferenciados que mejoran el flujo de trabajo, agilizan el procesamiento de muestras y reducen los tiempos de respuesta. Además, se sumó equipamiento de última generación, como una campana extractora de gases, que refuerza las condiciones de bioseguridad y protege al personal.

Estas mejoras forman parte de una política sanitaria orientada a ampliar la capacidad diagnóstica en la provincia, acercar servicios especializados a la comunidad y fortalecer el acceso equitativo a la salud pública.

Los pacientes que necesiten atención pueden solicitar turnos en el laboratorio, ubicado en el edificio de calles General Paz y Estados Unidos, de lunes a viernes entre las 8 y las 12 horas.