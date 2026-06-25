Con un proyecto, buscan descentralizar las habilitaciones para comercios en San Juan

Un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo provincial tomó este jueves estado parlamentario en la Cámara de Diputados de San Juan con el objetivo de modificar el sistema de habilitaciones comerciales. La iniciativa apunta a agilizar trámites administrativos, extender los plazos de vigencia de determinadas certificaciones y reducir la carga burocrática que enfrentan comerciantes, emprendedores y empresas para mantener sus actividades en regla. La diputada María Rita Lascano brindó detalles de la propuesta y destacó que responde a un reclamo histórico de distintos sectores productivos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de que determinados profesionales matriculados puedan intervenir en el proceso de habilitación. Según explicó Lascano, la intención es que especialistas de distintas áreas puedan emitir certificaciones técnicas vinculadas a su materia de competencia, asumiendo la responsabilidad sobre los informes que suscriban.

"La idea es que a través de la certificación por parte de profesionales en la materia, como ingenieros, especialistas en higiene y seguridad u otros vinculados a las habilitaciones, podamos descentralizar el sistema y evitar que todos tengan que concurrir permanentemente al Centro Cívico para realizar estos trámites", afirmó a DIARIO HUARPE.

La legisladora remarcó que el nuevo esquema contempla responsabilidades concretas para quienes emitan esas certificaciones. "Con la firma de profesionales especializados, ellos asumirán la responsabilidad correspondiente en caso de que ocurra algún hecho relacionado con los aspectos que hayan certificado", sostuvo.

Más tiempo y menos burocracia

Lascano explicó que otro de los objetivos es ampliar los plazos de vigencia de la documentación exigida para las habilitaciones comerciales. "Lo que buscamos es que quienes tienen un comercio, un emprendimiento o una empresa puedan realizar este trámite con un período mayor de tiempo y no con la frecuencia que hoy exige la presentación de certificados y declaraciones", señaló.

Actualmente, muchos comerciantes deben renovar de manera constante documentación vinculada a organismos y áreas específicas para mantener vigente la habilitación. "En numerosos casos obtenían una certificación mientras otra estaba próxima a vencer, lo que generaba una gestión permanente de documentación", indicó.

Debate legislativo

La diputada aclaró que los plazos definitivos y las condiciones de aplicación serán analizados durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa. También explicó que la propuesta no contempla la creación de una ventanilla única, sino un mecanismo diferencial destinado a determinados emprendimientos o actividades que reúnan características específicas.

"Es importante porque nos ponemos del lado de quienes trabajan y levantan la persiana todos los días para ofrecer bienes y servicios, dando respuesta a una necesidad histórica vinculada con la simplificación de los trámites burocráticos", concluyó.