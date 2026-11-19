La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó por unanimidad la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria realizada en el Rectorado. La decisión representa un hecho histórico para la institución, ya que después de 43 años se crea una nueva facultad y la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud adquiere un nuevo estatus institucional.

El rector Tadeo Berenguer participó de la sesión y destacó la importancia de la decisión para el sistema universitario y la comunidad sanjuanina. “Estamos terminando un año gratísimo, creando después de 43 años una nueva facultad en esta Universidad Nacional de San Juan, sobre todo en un área disciplinar, como es las ciencias de la salud”, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE.

La Asamblea Universitaria de la UNSJ aprobó por unanimidad la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud. FOTO: DIARIO HUARPE.

Berenguer destacó el crecimiento de la universidad

El rector sostuvo que la creación de la nueva facultad se concreta en un contexto complejo para las universidades públicas, pero remarcó que la institución continúa ampliando su propuesta académica y su vínculo con la sociedad. “En los peores momentos salen las mejores decisiones y eso fortalece al espíritu”, manifestó.

Las autoridades de la UNSJ encabezaron el acto en el rectorado. FOTO DIARIO HUARPE.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de la Escuela de Oficios y Educación Profesional, que pasó de entregar 500 certificados el año pasado a alcanzar los 1.000 durante este ciclo. También destacó que la UNSJ registra la mayor cantidad de egresados de carreras de grado de su historia y un récord de ingresantes, además de los 2.500 postulantes que tuvo la carrera de Medicina.

“Eso quiere decir que la universidad está donde la comunidad lo necesita”, afirmó Berenguer. Además, ratificó su defensa de la educación pública y sostuvo que la institución continuará avanzando frente a las dificultades.

Ángel Pinto será el decano normalizador

La transformación también implica un cambio en la conducción institucional de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Según explicó el rector, el director y el vicedirector pasarán a desempeñarse como decano y vicedecano normalizadores, respectivamente, hasta el próximo proceso eleccionario previsto para 2029.

Ángel Pinto, quien asumirá como decano de la nueva facultad, expresó su emoción por la aprobación unánime y reconoció el trabajo de quienes impulsaron el cambio. “Estas lágrimas son las lágrimas de todos los que están atrás de mí, todos los que han estado esperando, todos los que están desde hace muchos años en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que necesitaban este cambio de estatus”, manifestó.

Pinto adelantó que el próximo año comenzará una etapa de trabajo más intensa, con nuevas líneas de acción vinculadas al crecimiento, la innovación, la tecnología y la vinculación institucional. También señaló que buscarán profundizar el trabajo conjunto con los sistemas provincial, privado, público y nacional.

Nuevas aulas y proyectos de infraestructura

La sesión extraordinaria se realizó en el Rectorado de la UNSJ y contó con el respaldo unánime de los asambleístas. FOTO DIARIO HUARPE.

El nuevo decano confirmó que ya comenzaron gestiones para ampliar los espacios disponibles en el predio actual. “Ya estamos entrando con una empresa Bilbao. Estamos entrando para que nos hagan dos aulas más”, explicó.

Además, anticipó que durante el próximo año proyectan avanzar en el sector posterior de la Biblioteca Dra. Cecilia Grierson, donde tienen planificado construir un espacio destinado a aulas. Por el momento, la facultad continuará funcionando en el mismo predio, aunque Pinto reconoció que el espacio físico es una limitación para su expansión.

El respaldo del municipio de Albardón

El intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, también estuvo presente y celebró la transformación de la Escuela de Ciencias de la Salud en facultad. “Es un orgullo que se transforme de lo que era la Escuela de la Salud, ahora directamente en la Facultad de Ciencias de la Salud”, expresó.

El jefe comunal consideró que la decisión representa un avance para toda la provincia y no solamente para Albardón. Además, destacó el acompañamiento y la inversión municipal en educación como herramientas para construir mejores oportunidades para la comunidad.

La aprobación unánime marcó un nuevo capítulo en la historia de la Universidad Nacional de San Juan, que después de 43 años sumó una nueva facultad a su estructura académica. Con la transformación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, la institución inicia una etapa de crecimiento y jerarquización, con el desafío de ampliar su propuesta educativa, fortalecer su vínculo con la comunidad y proyectar su desarrollo de cara a las próximas elecciones de autoridades en 2029.