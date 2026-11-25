Maximiliano Darío Ibarra, un hombre de 30 años oriundo de Córdoba, recibió este martes 24 de noviembre una condena de prisión efectiva tras comprobarse que captaba a tres adolescentes sanjuaninas para obtener material íntimo. La sentencia contra el acusado fue homologada por la jueza de Garantías Celia Maldonado, luego de concretarse un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Duilio Ejarque y el abogado defensor particular Claudio Vera.

La resolución judicial responsabiliza al imputado por los delitos de grooming y producción de material de abuso y explotación sexual infantil en concurso real. Ibarra había sido detenido en agosto y la investigación penal en su contra se formalizó el 27 de ese mismo mes, permaneciendo desde entonces bajo prisión preventiva en el Penal de Chimbas, dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

El expediente judicial se originó a partir de la denuncia radicada por la abuela de una adolescente de 13 años al revisar el teléfono de la chica. La mujer detectó chats donde su nieta intercambiaba fotografías de desnudos e imágenes de contenido sexual con un sujeto desconocido, lo que motivó la intervención inmediata de los investigadores para rastrear al interlocutor.

Al profundizar las pericias sobre las comunicaciones, los pesquisas descubrieron que el acusado ocultaba su identidad bajo el nombre falso de "Gabriel" en redes sociales. Además, establecieron que no existía una única damnificada, ya que mediante la primera víctima había logrado vincularse con otras dos jóvenes de San Juan, de 16 y 17 años, a través de Instagram y WhatsApp.

La pesquisa determinó que Ibarra les transfería dinero mediante la plataforma Mercado Pago a cambio de cada archivo enviado por las menores. Los pagos oscilaban habitualmente entre los $4.000 y los $5.000 por foto o grabación, aunque en determinadas ocasiones las transferencias llegaron a alcanzar la suma de $10.000.

Más allá de exigir el material, el condenado dirigía la producción indicándoles cómo posar, qué partes del cuerpo exhibir y qué escenas grabar. Según consta en la acusación fiscal, incluso les enviaba videos de otras jóvenes para que imitaran esas situaciones y logró que dos de las adolescentes filmaran escenas de besos y juegos de índole sexual.

El caso reunió pruebas contundentes, incluyendo las declaraciones testimoniales de las víctimas, capturas de pantalla de los chats y los registros bancarios de Mercado Pago. Todo este cúmulo probatorio permitió reconstruir con exactitud la frecuencia de los contactos, las exigencias del imputado y las transferencias vinculadas directamente a la entrega de las imágenes.

Durante su declaración en el proceso, Ibarra admitió haber sostenido las conversaciones con las menores, pero intentó eludir su culpabilidad asegurando que "en todo momento hubo consentimiento". Sin embargo, la Fiscalía refutó ese argumento al demostrar que se aprovechó de la vulnerabilidad de las adolescentes para manipularlas, conducta que finalmente quedó sellada en la condena efectiva.