La Justicia de San Juan dictó una sentencia condenatoria contra Osvaldo Daniel Ibañes, un jornalero de 50 años oriundo del departamento 25 de Mayo, tras comprobarse reiterados hechos de violencia física y psicológica hacia su expareja de 31 años. El fallo judicial estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, motivo por el cual el acusado no quedará alojado en el penal pero deberá acatar estrictas pautas de conducta y una prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima.

La resolución judicial estuvo a cargo del juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, integrantes de la UFI CAVIG, junto al defensor oficial Hugo Trigo. Mediante este proceso, Ibañes fue hallado responsable penalmente de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar contexto de violencia de género en tres oportunidades, sumado a los cargos de coacción y falsa denuncia.

Durante el desarrollo de la audiencia judicial se expuso que el calvario de la damnificada comenzó en los inicios de la convivencia, aunque el miedo le impidió radicar denuncias de manera temprana. No obstante, a lo largo del año 2025 la conducta agresiva del imputado escaló de manera alarmante, transformando la rutina diaria de la mujer en un escenario constante de terror y sometimiento dentro del hogar que ambos compartían.

La investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal permitió reconstruir brutales episodios que abarcaron golpes de puño y ataques con diversos elementos contundentes, tales como una silla, un fierro y hasta un teléfono celular dañado. Asimismo, la acusación detalló graves agresiones con armas blancas, intentos de asfixia y sofocación, maniobras de estrangulamiento y el uso de bolsas colocadas en la boca de la víctima para impedir que pidiera auxilio.

Dentro de los testimonios incorporados al expediente, la mujer relató un violento episodio en el cual Ibañes la hirió con un cuchillo, provocándole un corte en la palma de una de sus manos. A esto se sumó la destrucción intencional de su teléfono celular en dos ocasiones distintas, una maniobra ejecutada por el agresor con el claro objetivo de dejarla incomunicada y evitar que alertara a terceros sobre lo que padecía.

El calvario también incluyó un fuerte hostigamiento psicológico en la vivienda de 25 de Mayo, donde la fiscal Ruiz Carignano acreditó amenazas constantes para silenciar los abusos. Según consta en la causa, el condenado llegó a involucrar a familiares en las intimidaciones y forzaba a la víctima a engañar a su propio padre sobre las marcas que tenía en el rostro y la cabeza, obligándola a inventar que las heridas eran producto de una caída en bicicleta.

Otro de los puntos graves contemplados en la condena estuvo vinculado a las maniobras de manipulación ejercidas por el jornalero sobre la denunciante. De acuerdo con la acusación fiscal, Ibañes coaccionó a su pareja para que se presentara ante las autoridades y radicara una denuncia falsa en perjuicio de una tercera persona, motivo por el cual también se le imputó dicho delito en el acuerdo final.

La aprehensión definitiva del acusado se concretó el pasado 21 de octubre, luego de que el padre de la mujer decidiera denunciar un nuevo ataque físico sufrido por su hija. Este hecho fue el detonante que permitió sacar a la luz todo el historial de agresiones previas que la víctima había soportado en silencio durante el tiempo que duró el vínculo sentimental con el hombre de 50 años.

En la instancia judicial también se recordó un antecedente registrado durante el año 2024, oportunidad en la que el sujeto agredió a la mujer en plena vía pública y motivó la intervención de efectivos policiales. En aquel momento la damnificada desistió de iniciar acciones legales por violencia de género, razón por la cual los uniformados solamente pudieron proceder a su detención bajo el cargo de resistencia a la autoridad.

Finalmente, tras evaluar la totalidad de las pruebas reunidas en el legajo fiscal, el magistrado Adárvez validó el acuerdo entre las partes e impuso la pena de dos años de prisión en suspenso. De esta manera, el trabajador rural evitará cumplir la condena detrás de las rejas, quedando sujeto al estricto cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas para resguardar la integridad de la víctima.