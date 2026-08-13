Condenado por secuestro y golpiza, pero no irá preso por "tratamiento psiquiátrico"

Thiago Páez, un joven de 18 años, recibió una sentencia de cuatro años de prisión efectiva luego de su participación en los episodios de violencia ocurridos en Villa El Salvador. Si bien en un comienzo se lo investigó por el disparo que hirió a un remisero de apellido Rodríguez, las pruebas indicaron que el imputado se encontraba en el vehículo solamente en calidad de acompañante. Por esta razón, la fiscalía decidió no formular cargos contra él por las lesiones de arma de fuego específicas del conductor.

La resolución judicial se centró en un ataque violento perpetrado contra Alan Benjamín Rodríguez Marcoleta, quien pertenece a la familia de la víctima original. El defensor Gustavo de la Fuente acordó con los representantes del Ministerio Público Fiscal una pena de un año por este hecho. Como el joven ya cargaba con una condena previa de tres años de ejecución condicional, el juez Matías Parrón resolvió revocar ese beneficio y unificó ambas penas en un castigo total de cuatro años.

Debido al estado de salud mental del condenado, quien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico estricto, la justicia determinó que el cumplimiento de la pena sea inicialmente domiciliario. El joven deberá utilizar una pulsera electrónica para garantizar el control de sus movimientos. Una vez que los profesionales médicos otorguen el alta psiquiátrica, será trasladado inmediatamente al penal de Chimbas para terminar de cumplir su condena en una celda.

La captura del implicado se produjo el pasado 9 de agosto de forma accidental, cuando efectivos policiales lo detuvieron por una falta menor en la zona de Rivadavia. El muchacho se encontraba prófugo de la ley desde el 15 de julio de 2026. Con esta decisión, se completa la situación procesal de su grupo familiar, ya que su padre Carlos Maximiliano Páez y su hermano Aarón ya habían recibido penas de cumplimiento condicional por el mismo caso.