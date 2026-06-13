Condenarán al hombre que una minera le pagó $110 millones y no los devolvió

Un matrimonio de San Luis enfrentará una condena de tres años de prisión condicional tras un extenso conflicto judicial con la empresa Minera Andina del Sol. El caso comenzó a fines de 2024 cuando la firma depositó por error dos veces la indemnización de Roberto Dany Sarmiento, alcanzando una cifra cercana a los $110 millones. Aunque el ex empleado aseguró inicialmente que "devolvería los fondos una vez acreditados", el dinero nunca regresó a la compañía y terminó transferido a la cuenta de su esposa, Myriam Muñoz.

La investigación realizada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas determinó que, tras recibir el segundo depósito, el hombre dejó de responder a los intentos de comunicación de la minera, quienes detectaron la equivocación rápidamente.

El fiscal Guillermo Heredia y el abogado defensor Omar Quiroga alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado para evitar el cumplimiento efectivo de la pena en una cárcel. Este pacto judicial se presentará el próximo martes 16 de junio ante un juez de Garantías.

El proceso tuvo complicaciones legales debido a una discusión sobre dónde debía juzgarse el hecho. En un principio, la jueza Gloria Chicón planteó que el expediente pasara a San Luis, pero finalmente se decidió que continuara en San Juan porque el perjuicio económico se originó en esta provincia.

Los acusados podrán participar de la audiencia mediante videoconferencia desde su provincia de residencia mientras se fijan las medidas coercitivas correspondientes para ambos. De ser homologado el acuerdo, Sarmiento y su esposa permanecerán en libertad sujetos al cumplimiento estricto de reglas de conducta fijadas por la Justicia.