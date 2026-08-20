Un hombre fue condenado este jueves a 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de la hija de su pareja, quien tenía 7 años al momento del hecho. El acusado convivía con la niña, su madre y sus dos hermanos en Pocito y, por esa relación, se encontraba además en una situación de guarda respecto de la víctima.

El tribunal lo declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de guarda y convivencia preexistente con una menor de 18 años. La resolución fue adoptada por unanimidad luego de un juicio que comenzó el pasado 10 de agosto y se extendió durante varias jornadas.

La fiscal Valentina Buccarelli explicó a DIARIO HUARPE que la investigación había comenzado en febrero de este año y que durante esos meses se logró reunir una importante cantidad de pruebas que permitieron sostener la acusación durante el debate.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, el abuso ocurrió cuando la víctima tenía 7 años. En ese momento, la pequeña vivía junto a su madre, sus dos hermanos y el ahora condenado.

Una noche, la niña quedó al cuidado del hombre en la vivienda que compartían en Pocito. Fue en esas circunstancias que el acusado aprovechó la situación para abusar sexualmente de ella.

La Fiscalía también había llevado a juicio otros dos episodios ocurridos posteriormente, que consistían en tocamientos contra la misma víctima. Sin embargo, el tribunal no consideró acreditados esos hechos, situación que produjo una modificación en la calificación sostenida inicialmente por el Ministerio Público Fiscal.

Tras el veredicto de culpabilidad se realizó el juicio de cesura para determinar la pena. La Fiscalía solicitó 15 años de prisión, pero finalmente los jueces resolvieron imponer una condena de 10 años de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según explicó la fiscal, una de las pruebas fundamentales fue el testimonio de la víctima. Las referencias brindadas por la niña permitieron avanzar con distintas medidas investigativas y reconstruir con precisión cuándo habría ocurrido el abuso.

A través de averiguaciones realizadas con Salud Pública y otros organismos, la Fiscalía consiguió establecer incluso una fecha y horario determinados para el episodio.

El relato de la víctima también fue analizado por una profesional de Psicología de la Unidad Fiscal Anivi. A su vez, intervinieron profesionales del Fuero de Familia y de la Dirección de Niñez, cuyos aportes, según la Fiscalía, respaldaron la teoría presentada durante el juicio.

A esas pruebas se sumó la intervención de Medicina Legal y un examen médico incorporado a la investigación. De esta manera, la acusación llegó al debate con elementos provenientes de diferentes organismos y disciplinas que acompañaron el testimonio de la víctima.

Ahora, la Fiscalía deberá esperar los fundamentos completos de la sentencia para conocer los argumentos por los cuales el tribunal descartó los otros dos episodios incluidos en la acusación y evaluar una eventual impugnación.