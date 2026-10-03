La Justicia de Córdoba condenó este viernes 2 de octubre a Daniel "El Gringo" Olivares, exfuncionario municipal y excandidato a intendente de Caucete, a 13 años de prisión por delitos contra la integridad sexual. La sentencia se conoció después de tres jornadas de juicio oral, en las que se analizaron las pruebas y los testimonios incorporados a la causa.

El tribunal lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexualmente ultrajante, delitos que concurrieron idealmente con promoción a la corrupción agravada. La resolución también contempla las accesorias legales y el pago de las costas del proceso.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de 23 años de prisión, mientras que la querella reclamó una pena de 25 años. Finalmente, los magistrados resolvieron imponer una sentencia inferior a la requerida por ambas partes.

Olivares permanecía detenido desde junio de 2025, cuando fue arrestado en la localidad cordobesa de General Deheza, a raíz de una denuncia por abuso sexual contra una adolescente. Posteriormente, quedó alojado en el complejo penitenciario de Río Cuarto.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de octubre, a las 12. En esa instancia, el tribunal dará a conocer los argumentos que sustentaron la condena y la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. La defensa anticipó que apelará el fallo.

Su pasado político y una denuncia anterior en San Juan

Además de su actividad como camionero y empresario transportista, Olivares tuvo participación en la política sanjuanina. Entre 2015 y 2019 se desempeñó como secretario de Ambiente de la Municipalidad de Caucete, durante la gestión del entonces intendente Julián Gil.

En las elecciones de 2023, se presentó como candidato a intendente del departamento por una lista libertaria que respaldaba la candidatura presidencial de Javier Milei.

Sin embargo, el dirigente ya había enfrentado una grave acusación judicial en San Juan. En 2019, su propia hija lo denunció por presuntos abusos sexuales cometidos cuando ella era menor de edad y lo vinculó con otros posibles delitos de explotación sexual.

Por aquella investigación, Olivares permaneció en prisión preventiva desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2022, cuando recuperó la libertad por el vencimiento de los plazos procesales, sin que se hubiera dictado una condena.

Ahora, la Justicia cordobesa lo encontró culpable en una causa diferente y le impuso una pena de 13 años de prisión. La sentencia todavía no está firme.