La Justicia Federal condenó este jueves 10 de septiembre a los dos últimos integrantes de la banda narco acusada de ingresar y comercializar drogas dentro del Penal de Chimbas, una organización que, según la investigación, habría movilizado alrededor de $590 millones en apenas un año.

El Tribunal Oral Federal sentenció a Leonardo Saavedra a 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Carlos Ormeño recibió una pena de 6 años. En el mismo juicio, Sonia Ontiveros, la tercera persona que había llegado al debate oral, fue absuelta.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá, mientras que la acusación estuvo encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y su equipo.

La causa se inició después de más de un año de seguimientos, escuchas telefónicas y allanamientos. La investigación determinó que la estructura estaba conformada por internos del Servicio Penitenciario Provincial y personas de su entorno, entre ellas parejas y familiares, que cumplían diferentes funciones para lograr el ingreso de estupefacientes y posteriormente venderlos dentro de la cárcel.

En total, la organización estaba compuesta por 13 personas. Diez de ellas ya habían recibido condenas luego de aceptar su responsabilidad mediante juicios abreviados, mientras que Saavedra, Ormeño y Ontiveros decidieron afrontar el debate oral.

Una banda que habría movido $590 millones

Uno de los datos que expuso la magnitud de la organización surgió del análisis de los movimientos de dinero. De acuerdo con la pesquisa, el circuito económico vinculado con la banda habría rondado los $590 millones durante un período de 12 meses.

Dentro de la estructura, Saavedra fue señalado como uno de los proveedores que actuaba desde afuera del establecimiento penitenciario. Ormeño, en cambio, estaba acusado de participar en la comercialización de los estupefacientes dentro del Penal de Chimbas.

La investigación también estableció que algunas mujeres vinculadas con los internos eran utilizadas para introducir las sustancias al establecimiento. Entre quienes ya fueron condenados se encuentran Rocío Rojas, Sebastián Tobal y María Fernanda Ormeño, quienes recibieron penas de seis años de prisión, además de otros acusados con condenas de entre dos y cinco años.

Una pelea durante el juicio

El debate oral también estuvo marcado por un violento episodio ocurrido en agosto. Mientras permanecían alojados en una celda contigua a la sala del Tribunal Oral Federal, Ormeño y Saavedra mantuvieron una discusión que terminó cuando el primero golpeó al segundo y le provocó una lesión en la nariz.

La situación requirió la intervención de efectivos y Saavedra debió ser sometido a un examen médico. El incidente derivó además en otra investigación penal por lesiones.

Con las sentencias conocidas este jueves y la absolución de Ontiveros, quedaron definidos los procesos contra los 13 acusados de integrar la organización narco que operaba dentro y fuera del Penal de Chimbas.