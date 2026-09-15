Un hombre fue condenado este martes a ocho años de prisión por abusar sexualmente de una joven de 23 años con retraso madurativo en San Juan. El tribunal lo encontró culpable por unanimidad y ordenó que continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

El condenado es Mario "Paco" Ibarra, quien fue declarado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. El hecho ocurrió en 2025 y, de acuerdo con la investigación, tuvo lugar en el Hotel Brescia, en Capital.

La sentencia fue dictada por los jueces Guillermo Adárvez, Sergio López Martí y Verónica Chicón. Ibarra permanece detenido desde agosto de 2025 y ahora deberá cumplir la pena de ocho años de cárcel en el Penal de Chimbas.

Durante el juicio, Fiscalía había solicitado una condena de 14 años de prisión. Sin embargo, tras conocerse la resolución, el Ministerio Público Fiscal no recurriría la sentencia. Por su parte, la defensora Sandra Leveque adelantó que apelará el fallo.

Según se reconstruyó durante el debate, el vínculo entre Ibarra y la joven había comenzado mediante conversaciones por TikTok. Posteriormente, el hombre viajó desde Mendoza hacia San Juan para encontrarse personalmente con ella.

Uno de los aspectos analizados en el juicio fue si el acusado conocía previamente la situación de la víctima. Ibarra sostuvo durante el proceso que desconocía que la joven presentaba retraso madurativo y aseguró que se enteró de esa situación una vez que llegó a San Juan.

Tras el encuentro investigado, el hombre regresó a Mendoza. Meses después, en agosto de 2025, fue detenido a raíz de la denuncia y quedó alojado en el Penal de Chimbas, donde continuará detenido luego de la condena conocida este martes.