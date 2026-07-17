La Justicia de San Juan condenó este jueves a un padre y a su hijo por el ataque a balazos contra el remisero Rodríguez Marcoleta, quien resultó gravemente herido durante un violento episodio ocurrido el pasado 9 de julio en inmediaciones de calle Benavídez y Villa El Salvador. Ambos reconocieron su participación en los hechos y fueron sentenciados mediante un juicio abreviado homologado por el juez de feria.

Carlos Maximiliano Páez fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional como autor de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. En tanto, su hijo, Aaron Páez Verón, recibió una pena de un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipe necesario. Al tratarse de la primera condena para ambos, recuperaron la libertad bajo reglas de conducta.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, Rodríguez Marcoleta viajaba en un remis cuando fue perseguido por los ahora condenados. Tras interceptar el vehículo, Carlos Maximiliano Páez descendió del automóvil y efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la víctima, quien logró sobrevivir gracias a la rápida asistencia médica y una intervención quirúrgica de urgencia.

La Fiscalía sostuvo que el móvil del ataque fue una vieja disputa entre las familias involucradas. La causa, además, continúa respecto de Thiago Páez Verón, quien permanece con pedido de captura. El arma utilizada en el hecho aún no fue secuestrada, aunque la acusación se sustenta en registros de cámaras de seguridad y otras pruebas incorporadas a la investigación.