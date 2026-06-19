Condenaron a seis meses de cárcel al hombre que golpeó salvajemente a su pareja

La investigación que la Justicia impulsó de oficio por una violenta agresión ocurrida en Rivadavia concluyó con una condena de cumplimiento efectivo para Carlos Matías Olivares Quintero. El joven fue sentenciado a 6 meses de prisión por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, mediante un acuerdo de juicio abreviado. Además, se dispuso su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y se declaró su reincidencia conforme al artículo 50 del Código Penal.

La resolución se alcanzó durante una audiencia de finalización del legajo fiscal encabezada por el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Milagros Verón. El caso había tomado estado público hace 10 días, cuando trascendieron los detalles de la agresión.

El episodio ocurrió el 4 de junio, cerca de las 8:25, en una vivienda del barrio Marquezado I. De acuerdo con la investigación, Olivares Quintero golpeó a su pareja en el rostro dentro de la habitación que compartían. La situación fue advertida por el hermano de la mujer, quien se encontraba circunstancialmente en el lugar y decidió intervenir para defenderla, lo que derivó en una pelea a golpes de puño con el agresor.

Luego de ese enfrentamiento, el joven alertó a su madre, que vive en una casa ubicada al frente. La mujer llamó al 911 y minutos después arribó personal policial al domicilio.

Mientras los efectivos entrevistaban a la madre de la víctima, observaron una nueva agresión. Según consta en la causa, vieron directamente cómo Olivares Quintero le propinó un golpe de puño en la cabeza a su pareja, por lo que procedieron a detenerlo de inmediato. Debido al clima de hostilidad existente en el lugar, el procedimiento continuó en la Comisaría 30ª de Rivadavia.

Posteriormente, la mujer fue examinada por un médico legista de la UFI CAVIG, quien constató lesiones que le generaron 10 días de incapacidad. Sin embargo, la víctima se negó a denunciar a su pareja y aseguró que las heridas se habían producido cuando intentó separar la pelea entre su hermano y el acusado.

Pese a esa versión, la Fiscalía avanzó con la acción penal de oficio. La decisión estuvo respaldada por los testimonios incorporados al expediente y, especialmente, por el hecho de que parte de la agresión fue presenciada por los propios policías. Los investigadores también tuvieron en cuenta la situación de vulnerabilidad de la mujer, quien durante una entrevista con la ayudante fiscal relató episodios compatibles con un ciclo de violencia de género, agravado por el consumo problemático de drogas de su pareja. Con esas pruebas, la causa llegó al juicio abreviado que terminó con una condena efectiva. Olivares Quintero deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.