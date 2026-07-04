Condenaron a un año de cárcel a un hombre que apuñaló a un motociclista

La Justicia de San Juan determinó que Lucas Alejandro Suárez Garrido deberá cumplir una pena única de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución se tomó luego de un juicio abreviado donde el acusado admitió su responsabilidad en una agresión contra un motociclista en el departamento de Pocito.

El violento episodio ocurrió el cinco de mayo de 2026, cerca de las 13.10. En ese momento, la víctima se trasladaba en su rodado por las cercanías de los barrios Teresa de Calcuta y San Martín Sector 1. Al intentar avanzar por una calle proyectada, un grupo de personas le impidió el paso. Según consta en la investigación, el damnificado tuvo que detenerse y fue atacado físicamente por varios individuos.

En medio de la golpiza, Suárez Garrido utilizó un cuchillo para herir al hombre en el lateral izquierdo de su abdomen. Por este hecho calificado como lesiones leves, el juez otorgó inicialmente tres meses de cárcel. Sin embargo, al comprobarse que el sujeto era reincidente, se aplicó el artículo 50 del Código Penal.

Esta nueva sanción se unificó con una condena previa de siete meses que el imputado ya tenía en su contra por un legajo anterior. De esta manera, el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal Genérica, representada por José Plaza y Jorge Sánchez, y la defensa, derivó en la sentencia final de 10 meses de prisión efectiva más el pago de las costas del proceso.