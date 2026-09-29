Un docente de 61 años fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente de ocho alumnas de una escuela primaria de Guaymallén, Mendoza. El caso generó además impacto porque el hombre ya había recibido una condena por el mismo delito en 2017 y, pese a ese antecedente, continuaba ejerciendo como profesor.

El acusado fue identificado como Hugo Efraín Oyola Amaya. La sentencia fue dictada por el juez Luis Correa Llano, del Tribunal Penal Colegiado 2, en el marco de un juicio abreviado en el que el docente reconoció los hechos. Fue declarado culpable por abuso sexual agravado por su condición de encargado de la educación y guarda de las víctimas.

Los ataques ocurrieron en la escuela primaria Tomás Alva Edison, ubicada en el barrio Santa Ana. Allí, Oyola daba clases de Matemática y Ciencias Naturales a estudiantes de quinto grado. Las niñas tenían entre 10 y 11 años.

De acuerdo con la investigación, las alumnas denunciaron que el docente las tocaba en distintas partes del cuerpo durante las clases y que, en algunos casos, esas situaciones se repitieron durante un período prolongado.

La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando un grupo de padres denunció lo que ocurría dentro de la institución. El 31 de ese mes, Oyola fue detenido mientras se encontraba dando clases.

Una condena previa y una inhabilitación perpetua

En un primer momento, el docente había sido imputado por cuatro casos. Sin embargo, la Fiscalía convocó a otras posibles víctimas y se sumaron cuatro hechos más, por lo que finalmente fue condenado por abusos contra ocho alumnas.

La Justicia también ordenó tomar muestras biológicas para incorporar su perfil al Registro Provincial de Huellas Genéticas y dispuso una inhabilitación perpetua para ejercer la docencia.

El antecedente más llamativo se remonta a mayo de 2017. En aquel momento, Oyola ya había sido condenado por abuso sexual simple agravado por su condición de educador y encargado de guarda. La pena fue de tres años de prisión en suspenso.

A pesar de esa sentencia, siguió trabajando como docente durante los años siguientes y permaneció frente a alumnos hasta octubre de 2024, cuando fue detenido a raíz de las nuevas denuncias.