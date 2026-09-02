Un hombre que ya se encontraba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial recibió una nueva condena por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años que quedaba bajo su cuidado. La Justicia le impuso siete meses de prisión por esta causa y unificó la sentencia con una condena anterior, por lo que deberá cumplir una pena única de 4 años y 7 meses de cárcel efectiva.

La resolución se conoció este miércoles 2 de septiembre mediante un juicio abreviado, instancia en la que el acusado reconoció su responsabilidad. La nueva condena corresponde al delito de abuso sexual simple reiterado.

La investigación comenzó en enero de este año y estuvo a cargo de la UFI Anivi. Según explicó la fiscal Valentina Bucciarelli, el caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que una vecina de la adolescente denunciara la situación.

A partir de la intervención judicial y con acompañamiento psicológico, la adolescente pudo relatar los episodios que había atravesado. De acuerdo con la investigación, el hombre era pareja de su madre y aprovechaba los momentos en los que quedaba a cargo de la menor para cometer los abusos.

Entre las pruebas incorporadas a la causa hubo una audiencia videograbada y una pericia psicológica. Finalmente, el acusado admitió los hechos y se llegó a un acuerdo de juicio abreviado.

Ya estaba condenado por otro abuso

Al momento de resolverse esta causa, el hombre ya se encontraba alojado en el Penal de Chimbas. Desde 2023 cumplía una condena de cuatro años de prisión por un caso anterior de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra otra víctima.

Ante la nueva sentencia, la Fiscalía solicitó la unificación de ambas penas y la Justicia estableció una condena única de 4 años y 7 meses de prisión efectiva.

La investigación de la situación de la adolescente, además, derivó en otra causa. Durante su declaración, la víctima relató que anteriormente también habría sufrido abusos por parte de un tío materno. Ese hecho continúa bajo investigación.