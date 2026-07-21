Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión efectiva luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado Carrefour. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, en el que además se unificó la nueva pena con una condena anterior que pesaba sobre el imputado.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2025, alrededor de las 13:50, cuando Fernando Ezequiel Medina se encontraba en el interior del supermercado y, según la investigación, ocultó distintos productos en la parte inferior del carrito de compras con la intención de retirarlos del local sin abonarlos.

Entre la mercadería escondida había dos cajas de vodka con un total de 12 botellas, una caja con seis botellas de vino y dos paquetes de servilletas de tres rollos cada uno.

De acuerdo con la causa, Medina pasó por la línea de cajas sin declarar ni pagar esos productos. Sin embargo, la maniobra fue advertida por el personal de seguridad del supermercado, que realizaba el monitoreo de las cámaras de vigilancia.

Los empleados interceptaron al sospechoso en la puerta del comercio, una vez que ya había atravesado el sector de cajas, y dieron aviso al 911. Poco después llegó personal policial, que concretó la aprehensión del hombre.

Posteriormente intervino el ayudante fiscal de turno, quien informó lo ocurrido al fiscal Francisco Micheltorena, que dispuso la apertura del Procedimiento Especial de Flagrancia.

En el marco del proceso judicial, la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado. Medina fue condenado por el delito de hurto en grado de tentativa a un mes de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, esa condena fue unificada con una pena anterior, por lo que la Justicia fijó una pena única de cinco meses de prisión efectiva, mientras el imputado continuará detenido bajo prisión preventiva.