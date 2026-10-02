Condenaron a un hombre que atacó con un cuchillo a un guardia de un local de comidas

Cristian Fabián Ábrego fue sentenciado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo tras intentar agredir con un cuchillo a un empleado de seguridad en el comercio La Regional, ubicado en Capital. La Justicia sanjuanina lo declaró reincidente y dispuso que permanezca bajo prisión preventiva luego de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado por el delito de abuso de arma.

El incidente tuvo lugar el pasado viernes 25 de septiembre cerca de las 21 horas en el acceso al local de venta de alimentos. En ese momento, el custodio perteneciente a la firma S.U.A.T. le denegó el ingreso al acusado invocando el derecho de admisión, una medida adoptada por antecedentes de desorden y consumo excesivo de alcohol en el lugar.

Frente a la negativa, la reacción del imputado fue inmediata y violenta. Sacó un cuchillo tipo Tramontina de entre sus ropas y se abalanzó sobre el vigilador mientras pronunciaba insultos. A pesar de la gravedad del hecho no se registraron heridos, ya que el empleado logró liberarse tras un forcejeo entre ambos.

Después del enfrentamiento, el agresor emprendió la huida por calle Libertador hacia General Acha y arrojó el arma blanca en el cantero de un árbol. El trabajador de seguridad lo siguió a corta distancia para no perderlo de vista mientras daba aviso a las autoridades.

En su intento de escape, el sujeto abordó un colectivo de la empresa Albardón. El vigilador le advirtió la situación al chófer para que detuviera la unidad y este llamó al 911. Al abrirse las puertas, el acusado descendió y continuó la fuga a pie por Libertador, doblando en Tucumán hacia el sur y luego por Laprida en dirección al este.

La persecución concluyó en calle Laprida, entre Rioja y Jujuy, donde efectivos de la Policía Ciclista interceptaron al sospechoso. En paralelo, otro grupo de uniformados realizó un rastrillaje en la zona indicada y logró recuperar el cuchillo descartado.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, con la intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Liliam Mari. Los representantes del Ministerio Público Fiscal impulsaron el procedimiento abreviado que derivó en la pena de prisión efectiva y la declaración de reincidencia para el imputado.