Un intento de robo en un comercio del departamento Capital terminó con una persecución, la intervención de vecinos y una condena a seis meses de prisión efectiva para el acusado, quien además fue declarado reincidente por contar con antecedentes penales.

El condenado es Agustín Ochoa, quien reconoció su responsabilidad durante un juicio abreviado, mecanismo mediante el cual admitió haber cometido los hechos y acordó la pena con la Fiscalía, permitiendo una resolución rápida del proceso judicial.

Según la investigación, el episodio ocurrió el pasado 15 de julio, alrededor de las 18.45, cuando Ochoa ingresó al local de alimentos para mascotas Kenia con la aparente intención de comprar dos correas para perros.

Mientras un empleado le mostraba los productos, el hombre intentó arrebatárselos de manera sorpresiva. Sin embargo, el trabajador opuso resistencia y se produjo un forcejeo que frustró el robo.

Antes de escapar, el sospechoso tomó un balde metálico de aproximadamente 30 litros y huyó del comercio.

La fuga continuó por calle 9 de Julio en dirección al este hasta el pasaje Pueyrredón. Allí, Ochoa intentó abrir un Volkswagen Gol Trend de tres puertas que estaba estacionado, presuntamente con la intención de utilizarlo para continuar la huida. En la maniobra provocó daños en la puerta del conductor al intentar forzar la cerradura.

La situación fue advertida por una vecina, quien alertó al propietario del vehículo. El dueño salió de su vivienda y, con la ayuda de otros vecinos, logró reducir al sospechoso y retenerlo hasta que efectivos policiales llegaron al lugar y concretaron su detención.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Flagrancia, con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas.

Finalmente, la Justicia homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y condenó a Agustín Ochoa a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, al ser declarado reincidente por sus antecedentes penales, continuará detenido.