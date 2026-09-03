Un hombre identificado como Ezequiel Varas fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir a su pareja durante una discusión ocurrida en la vivienda que ambos compartían. La víctima fue tomada del cuello, empujada y golpeada, y logró comunicarse con el 911 para pedir ayuda.

El episodio ocurrió el pasado 30 de agosto, alrededor de las 5.30. Según consta en la investigación, la pareja llegó al domicilio y, una vez en el interior, comenzó una discusión que posteriormente derivó en una agresión física.

De acuerdo con la acusación fiscal, Varas tomó a la mujer del cuello y ejerció fuerza hacia abajo, lo que provocó que golpeara su espalda contra un sillón. Luego continuó empujándola hasta hacerla caer al piso y volvió a sujetarla del cuello, ejerciendo presión durante algunos instantes.

La agresión continuó con una cachetada en el pómulo izquierdo e insultos. Cuando la mujer logró incorporarse, manifestó sentir un fuerte dolor en la garganta producto de lo ocurrido.

En medio de la situación, la víctima se dirigió hacia el fondo de la vivienda y consiguió llamar al 911. Minutos después arribó personal policial y, desde una ventana frontal, los efectivos observaron que el acusado mantenía sujetada a la mujer con uno de sus brazos y le cubría la boca mientras ella intentaba pedir auxilio.

Finalmente, la mujer consiguió liberarse y abrió la puerta para permitir el ingreso de los policías, quienes aprehendieron al agresor.

Tras la intervención de la Base Acusatoria, el caso fue informado al fiscal de Flagrancia Fernando Bonomo, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La víctima, en tanto, fue trasladada hasta la UFI Cavig, donde formalizó la denuncia y recibió asistencia de un médico legista y una profesional de psicología.

Como resultado del proceso judicial, Varas fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional.