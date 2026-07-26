Una pareja fue condenada a 25 días de prisión efectiva luego de intentar robar productos de un supermercado ubicado en pleno microcentro sanjuanino. El hecho ocurrió en un comercio de calle Rivadavia Oeste y fue descubierto por empleados que observaron la maniobra a través del sistema de seguridad del local.

Los condenados fueron identificados como Jesús Alejandro Brallard Illanes y Magali Janet Mercado Albarracín, quienes reconocieron su responsabilidad durante un juicio abreviado, instancia que permite resolver una causa de manera más rápida cuando los acusados admiten el delito y acuerdan una pena con la Fiscalía.

Según la investigación, el episodio ocurrió el pasado 15 de julio alrededor de las 18.30, cuando ambos ingresaron al supermercado Mini Napoli y se dirigieron hacia el sector de fiambres.

De acuerdo con la acusación, en ese lugar ocultaron entre sus prendas una mortadela y un paquete de salchichas, con la intención de retirarse del comercio sin pagar por los productos.

Sin embargo, los movimientos de la pareja fueron advertidos por los trabajadores del supermercado mediante los espejos de seguridad ubicados en distintos sectores del local. Al detectar la situación, los empleados dieron aviso al personal de vigilancia.

Cuando Brallard Illanes y Mercado Albarracín intentaron abandonar el establecimiento evitando la línea de cajas, los vigiladores los interceptaron y lograron recuperar la mercadería antes de que pudieran concretar la fuga.

Minutos después, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje en la zona llegaron al lugar y procedieron a detener a ambos sospechosos.

La Justicia los declaró reincidentes

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la dirección de la fiscal Yanina Galante, que impulsó el proceso judicial.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia condenó a la pareja a 25 días de prisión de cumplimiento efectivo por el intento de robo.

Además, ambos fueron declarados reincidentes debido a que contaban con antecedentes penales, por lo que continuarán privados de la libertad mientras cumplen la condena establecida.