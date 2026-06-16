Condenaron al boxeador "Pac-Man" Fernández por un violento robo

La Justicia condenó a dos hombres por protagonizar un violento episodio ocurrido el pasado 27 de abril, cuando irrumpieron armados en una vivienda en busca de elementos que sospechaban habían sido robados previamente. Entre los condenados se encuentra Ezequiel "Pac-Man" Fernández, boxeador profesional sanjuanino que actualmente continúa en actividad.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, Fernández, junto a su hermano y otras personas, entre ellas menores de edad, llegó hasta una vivienda donde presumían que se encontraban algunos efectos que les habían sido sustraídos en un robo. Sin embargo, lejos de recurrir a los canales legales correspondientes, decidieron actuar por cuenta propia.

La acusación sostuvo que los imputados arribaron al lugar armados y desplegaron un accionar intimidatorio de extrema violencia. Sin autorización judicial ni consentimiento de los moradores, ingresaron al inmueble y comenzaron a revisar distintas dependencias en busca de los objetos que creían encontrar allí.

En la vivienda se encontraba una mujer junto a tres menores de edad. Según la reconstrucción de los hechos, los acusados amenazaron a los presentes con armas de fuego de gran calibre y sometieron a la familia a una situación de extrema tensión mientras registraban el domicilio.

Pese a la búsqueda, los objetos que pretendían recuperar no estaban en el lugar. No obstante, la situación derivó en un episodio aún más grave. La mujer intentó registrar lo que estaba sucediendo con su teléfono celular mientras pedía ayuda. Al advertir que estaba filmando, los agresores intentaron quitarle el aparato.

La víctima escondió el celular entre sus prendas con la intención de conservar una prueba de lo ocurrido. Sin embargo, los atacantes la obligaron a desnudarse parcialmente para apoderarse del dispositivo. Durante el forcejeo sufrió lesiones en una de sus mamas producto de la violencia ejercida para arrebatarle el teléfono.

Tras obtener el celular, los agresores abandonaron el lugar. Hasta el momento el aparato no ha sido recuperado, aunque la Fiscalía continúa realizando medidas tendientes a su localización mediante herramientas tecnológicas y tareas de geolocalización.

Un elemento clave para el avance de la investigación fue el testimonio de un vecino que observó gran parte de la secuencia mientras trabajaba en las inmediaciones. Su declaración permitió reforzar la versión brindada por la denunciante.

Además, los investigadores analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad y por el sistema de monitoreo. Esos registros permitieron reconstruir el recorrido de la camioneta utilizada durante el hecho. En las imágenes pudo identificarse claramente el dominio del vehículo y observarse a varias personas trasladándose en la caja de la camioneta.

La Fiscalía explicó que antes de solicitar las detenciones decidió profundizar la investigación para reunir mayores elementos probatorios. La denunciante fue entrevistada nuevamente con asistencia psicológica y brindó un relato detallado de todo lo vivido. A ello se sumó la declaración del testigo presencial y el análisis de los registros fílmicos.

Los allanamientos se concretaron semanas después del hecho. Durante uno de esos procedimientos, realizado en la vivienda de Ezequiel "Pac-Man" Fernández, los investigadores secuestraron una pistola calibre .45, considerada un arma de guerra. Según la pesquisa, se trataría del arma utilizada durante el episodio investigado.

Finalmente, mediante un acuerdo judicial, los acusados fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y robo. En el caso de Ezequiel "Pac-Man" Fernández, además, se le atribuyó el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra.

La pena impuesta no implica prisión efectiva, aunque ambos deberán cumplir estrictas reglas de conducta para conservar el beneficio de la condena condicional. El caso quedó marcado por la gravedad de los hechos investigados y por la participación de una figura reconocida del ámbito deportivo sanjuanino como es el boxeador profesional Ezequiel "Pac-Man" Fernández.