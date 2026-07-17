La comunidad de Valle Fértil se prepara para vivir una de sus jornadas más emblemáticas del año. Tadeo Fernández, de la comisión organizadora de la 21º edición de la Fiesta Provincial del Chivo confirmó a DIARIO HUARPE los valores y la logística para el evento que se desarrollará este sábado 18 de julio en la localidad de La Majadita. El epicentro de la celebración será el Predio Oscar Luis, situado en el complejo del Centro de Integración Comunitaria (CIC), cuyas puertas se abrirán para recibir a las familias a partir de las 11:00 de la mañana.

El anuncio económico más relevante gira en torno a la estrella gastronómica del festival. La organización detalló que el precio del chivo asado completo, con guarnición, aderezos y pan será de $130.000.

"Con un chivo completo comen entre seis y ocho personas", dijo Fernández. "También va a estar la posibilidad de comprar el animal en parte, medio o un cuarto. Pero ese es el valor referencial", agregó.

Debido a la altísima demanda que genera este plato característico, se ha establecido un sistema de reservas mediante una seña de $70.000. "Los interesados en asegurar su porción deben comunicarse al número telefónico 2645288471", apuntó Fernández.

En cuanto al acceso al predio, la entrada general tendrá un valor de $10.000 por persona, mientras que aquellos que busquen mayor comodidad podrán reservar mesas y sillas por un monto adicional de $10.000.

Facilitan el traslado: servicio de colectivo especial

Para garantizar que nadie se quede fuera de este festejo tradicional, la organización coordinó con la empresa Vallecito S.R.L. la implementación de un servicio de transporte especial de pasajeros. Esta alternativa busca facilitar el traslado tanto de los vecinos de la zona como de los turistas que se encuentren en la villa cabecera.

El colectivo especial tendrá un costo de $15.000 por el pasaje de ida y vuelta desde San Agustín hasta el predio donde se desarrollará la fiesta. El cronograma de horarios ya ha sido estipulado para que los asistentes puedan aprovechar toda la jornada: la salida está programada para las 10:00 de la mañana desde la Terminal de Villa San Agustín con destino directo a La Majadita. Por su parte, el regreso desde el Predio Oscar Luis hacia la villa cabecera se realizará a las 19:50, una vez finalizado el evento central. Los boletos e información adicional pueden gestionarse directamente en la terminal mencionada.

Una grilla artística con identidad nacional y regional

El escenario principal de la Fiesta del Chivo se vestirá de gala con una cartelera que busca reflejar las raíces folclóricas de la región. Las figuras centrales de esta 21ª edición serán Los Mellizos Díaz, el reconocido dúo oriundo de Tucumán integrado por Javier y Daniel Díaz. Los artistas traerán una propuesta musical que combina la frescura de lo nuevo con la solidez de la tradición, prometiendo "doble bulla" y energía sobre las tablas tras su paso por los festivales más importantes del país.

Junto a los tucumanos, se presentarán destacados exponentes de la música popular. La programación incluye a Voces de la Cumbre, Tres para el Canto y Las Voces de Astica. Además, el festival contará con un intercambio cultural con la provincia de La Rioja, representada por las actuaciones de los grupos Puebleros y Resolana. Para asegurar el ritmo y la conexión constante con los asistentes, la conducción estará en manos de tres experimentados animadores: Jorge Pascual Recabarren, Jorge Castro y Américo Riveros.

Sabores auténticos y feria de artesanos

Más allá del chivo asado a la parrilla, que se cocina lentamente al fuego para lograr su textura característica, el festival ofrece un recorrido gastronómico completo. Los patios de comida dispondrán de platos criollos elaborados por cocineros locales siguiendo recetas heredadas por generaciones. Entre las especialidades se podrán encontrar chanfaina, pasteles fritos y una variada oferta de dulces regionales típicos del Valle. La organización recordó que la venta de bebidas estará bajo su gestión exclusiva durante toda la jornada.

El Predio Oscar Luis también funcionará como una importante vitrina para el trabajo de los emprendedores locales. Una feria de artesanías y productos regionales permitirá a los visitantes tomar contacto directo con la identidad productiva vallista. Todo este despliegue se enmarca en los imponentes paisajes naturales de La Majadita, ofreciendo un entorno único para el reencuentro familiar y la celebración de las tradiciones de San Juan