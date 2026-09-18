El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo jueves 15 de octubre. La convocatoria se produce en medio de la continuidad del conflicto entre el Gobierno nacional y el sector universitario por los salarios, el financiamiento de las casas de estudio y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización tendrá como punto central en la Ciudad de Buenos Aires el Palacio de Tribunales. Rectores, representantes gremiales y estudiantes resolvieron avanzar con una nueva protesta luego de otra instancia de negociación salarial que terminó sin acuerdo.

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, expresó el CIN al fundamentar la convocatoria.

Uno de los principales ejes del conflicto está puesto en los recursos previstos para las universidades nacionales durante 2027. El CIN aprobó a comienzos de septiembre un proyecto propio que plantea una necesidad presupuestaria de $11 billones para el próximo año.

Este 17 de septiembre, las autoridades del organismo expusieron esa propuesta ante diputados y senadores nacionales. Según informó oficialmente el CIN, los $11 billones solicitados representan un monto aproximadamente 33% superior al contemplado para el sector universitario en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

La convocatoria también se da en medio de nuevas medidas de fuerza de docentes y nodocentes. En San Juan, el conflicto impactará en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se anunciaron jornadas de paro para este viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

Por el momento, la convocatoria nacional tiene como fecha central el 15 de octubre, mientras las organizaciones universitarias continuarán durante las próximas semanas con diferentes medidas de protesta.