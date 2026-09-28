Confirmaron que los empleados públicos cobrarán el sueldo el miércoles 30

El cobro de sueldos para el sector estatal provincial ya tiene fecha confirmada para el cierre del noveno mes del año. La liquidación correspondiente al período actual estará disponible de manera completa para la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública Provincial a partir del miércoles 30 de septiembre.

Según la información confirmada oficialmente por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, las liquidaciones de dinero estarán depositadas desde la primera hora del día señalado. Los agentes estatales podrán retirar su dinero a través de los cajeros automáticos, los cuales operan en modalidad de 24 horas en toda la jurisdicción.

Para evitar aglomeraciones en las terminales bancarias, las autoridades recordaron la vigencia de alternativas para la extracción de dinero en efectivo. Quienes dispongan de tarjeta de débito podrán solicitar efectivo al momento de realizar compras en los comercios adheridos, incluyendo grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio identificadas con el servicio de retiro Extra Cash.