El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se reunió este viernes en Barranquilla, Colombia, y respaldó la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. El encuentro reunió a los principales dirigentes del fútbol sudamericano en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La reunión se desarrolló en el Hotel Marriott de Barranquilla y contó con la participación de los presidentes de las asociaciones miembro de la región. La postura de respaldo a Infantino se enmarca en el escenario institucional que atraviesa el fútbol mundial de cara a las elecciones de la FIFA previstas para marzo de 2027.

El respaldo sudamericano a Infantino

El apoyo de la Conmebol representa un posicionamiento institucional importante para el actual presidente de la FIFA, que buscará continuar al frente del organismo internacional. La dirigencia sudamericana se sumó así a los sectores que respaldan su continuidad en el cargo.

La elección de autoridades de la FIFA está prevista para marzo de 2027, en el marco del Congreso que se realizará en Marruecos. Hasta entonces, el escenario dirigencial continuará marcado por las negociaciones y los posicionamientos de las distintas confederaciones.

Una reunión en la previa de la final

La cumbre dirigencial se realizó en Barranquilla, ciudad que este sábado será escenario de la definición de la Copa Sudamericana. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para definir al campeón del certamen continental.

La presencia de las autoridades sudamericanas también coincidió con una agenda institucional que contempla distintos temas relacionados con el futuro del fútbol regional. Entre ellos aparecen las competencias continentales y las decisiones dirigenciales que marcarán los próximos años.