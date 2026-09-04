El renovado reclamo de Javier Milei por las Islas Malvinas generó un fuerte impacto. La oposición conservadora aprovechó la situación para cuestionar al primer ministro Andy Burnham. Lo acusan de mostrar demasiada debilidad frente a otros países.

Para los dirigentes británicos, esa imagen de vulnerabilidad alentó el discurso argentino. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, fue una de las voces más críticas. Ella vinculó rápidamente esta situación con la reciente entrega de las Islas Chagos.

Badenoch aseguró que ceder ese territorio en el océano Índico fue un grave error estratégico. Sostuvo que el gobierno del Reino Unido envió una peligrosa señal al mundo. Ahora, advirtió, otras naciones intentan aprovechar ese escenario.

La dirigente conservadora apuntó directamente contra Milei en sus redes sociales. Cuestionó que el Presidente reivindique a Margaret Thatcher mientras reclama la soberanía. Le sugirió concentrarse en mejorar la economía argentina antes de lanzar amenazas.

Duras críticas al primer ministro

El referente de Reform UK, Robert Jenrick, también atacó a la gestión de Burnham. Cargó duramente contra el primer ministro y el secretario de Defensa, Wes Streeting. Aseguró que ambos funcionarios son demasiado débiles para defender las islas.

Jenrick cuestionó la capacidad de Londres para responder ante una eventual escalada diplomática. Esta discusión interna tomó fuerza tras la reciente cadena nacional de Milei. Allí, el Presidente anunció sanciones contra las petroleras de la zona.

El crudo en el centro de la escena

El proyecto petrolero Sea Lion es un foco de máxima tensión. Las empresas Navitas y Rockhopper planean comenzar a extraer crudo en el año 2028. Ambas aseguran contar con el firme respaldo de las autoridades británicas locales.

Este enorme yacimiento tendría reservas estimadas en unos 1.700 millones de barriles. Sin embargo, las advertencias del Gobierno argentino ya impactaron en los mercados. Las acciones de las firmas exploradoras sufrieron fuertes bajas en la bolsa de Londres.

Frente a este escenario, el oficialismo intentó exhibir firmeza. Wes Streeting aseguró que el compromiso británico con el archipiélago es inquebrantable. Defendió la total capacidad militar de su país para proteger a los isleños en todo momento.

Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, ratificó esa postura oficial. Afirmó que las islas seguirán bajo su control por decisión de los propios habitantes. Sostuvo que defenderán siempre el derecho a la autodeterminación.