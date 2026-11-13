Las constelaciones familiares son una práctica alternativa que propone explorar conflictos personales, vínculos y experiencias desde una mirada holística. Durante una entrevista en Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, la terapeuta holística Anabel Alé explicó cómo se desarrollan las sesiones, quiénes pueden participar y sus límites. No hay evidencia científica sólida de que permitan tratar traumas o enfermedades.

Alé las definió como “un método conciliador” que, según su enfoque, busca hacer visibles experiencias y patrones que la persona considera difíciles de comprender. Aclaró que no se trata de una solución instantánea: “No es que mágicamente lo veo y ya desaparece de mí”, sostuvo. Para ella, el trabajo continúa después del encuentro, cuando cada participante reflexiona sobre lo vivido, sin que eso implique necesariamente una mejoría clínica.

Cómo es una sesión y qué se puede abordar

La entrevistada explicó que existen modalidades individuales y grupales. En la primera, la persona trabaja a solas con quien coordina la actividad y utiliza materiales de representación. En la segunda participan varias personas, pero eso no significa que deban asistir los integrantes de una misma familia. “Se dice familiar porque se trabaja desde tu sistema familiar”, señaló.

Anabel Alé, terapeuta holística.

Según Alé, quienes consultan suelen llevar inquietudes relacionadas con la pareja, los padres, el trabajo o situaciones que se repiten en su vida. También describió la intención de revisar la forma en que cada uno interpreta su crianza y sus relaciones.

La terapeuta afirmó que la participación debe ser voluntaria y que no conviene insistir en sesiones sin un objetivo claro. También mencionó restricciones para embarazadas y personas con esquizofrenia; esas explicaciones corresponden a su enfoque y no deben tomarse como criterios médicos establecidos.

Expectativas, cuidados y límites

Alé contó que algunas personas refieren emociones intensas, cansancio o reflexiones después de una sesión. “No hay que fanatizarse con ninguna terapia ni con nada”, expresó al hablar de la frecuencia de los encuentros. También rechazó que el propósito sea culpar a los antepasados por los problemas actuales: planteó que se trata, desde su perspectiva, de asumir decisiones propias y revisar vínculos.

Es importante distinguir esta experiencia de un tratamiento de salud mental. Las constelaciones familiares no sustituyen la psicoterapia basada en evidencia ni la atención psiquiátrica. Ante depresión, síntomas persistentes, trauma o cualquier diagnóstico, corresponde consultar con profesionales de salud habilitados y no interrumpir tratamientos indicados.

Para quienes sienten curiosidad por la práctica, la entrevista dejó una recomendación central: informarse, preguntar qué se hará durante la sesión y decidir sin presiones, conociendo las diferencias entre una actividad de exploración personal y una intervención terapéutica validada. Explorar la historia personal puede abrir conversaciones, pero ningún encuentro garantiza resultados.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.