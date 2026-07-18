El costo de la construcción registró en junio un incremento del 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el indicador mostró una aceleración respecto de mayo, cuando había aumentado 2,3%, impulsado principalmente por la actualización de los salarios del sector.

Con este resultado, el Índice del Costo de la Construcción acumula una suba del 16,7% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%.

De acuerdo con el informe oficial, el mayor impacto provino de la mano de obra, que aumentó 3,3% durante junio y explicó buena parte del incremento mensual. En tanto, los materiales registraron una suba del 1,8% y los gastos generales crecieron 2,8%.

El organismo detalló que la mano de obra aportó 1,60 puntos porcentuales al aumento total del índice, por encima de los materiales, que sumaron 0,75 puntos, y de los gastos generales, con una incidencia de 0,29 puntos.

La mano de obra, el componente que más creció

El informe también muestra que los salarios del sector continúan encabezando las subas. La mano de obra asalariada aumentó 3% en junio, mientras que los subcontratos de mano de obra registraron un incremento aún mayor, del 5,1%.

En la comparación con junio del año pasado, la mano de obra volvió a liderar los aumentos con una variación del 38,7%, seguida por los gastos generales (33,6%) y los materiales (24,7%).

En el acumulado de 2026, este componente también encabeza los incrementos con un alza del 20,9%, por delante de los gastos generales (19,6%) y los materiales (11,5%).

Los materiales con mayores aumentos

Entre los insumos que más se encarecieron durante junio se destacaron los pisos de alfombra, con un aumento del 5,3%. También registraron subas importantes los productos aislantes (3,6%), los cables y conductores eléctricos (3,3%), las griferías (3,1%), los productos plásticos (3,1%), las pinturas (2,9%) y los ladrillos y otros productos cerámicos (2,6%).

En el extremo opuesto, los menores ajustes se observaron en las piezas de carpintería, los muebles de madera para cocina, las aberturas metálicas y los vidrios, que registraron incrementos inferiores al 1%.