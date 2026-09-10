Construyendo Valores llevó herramientas mentales a Defensores de Argentinos

La Primera División de fútbol del Club Defensores de Argentinos participó de una nueva jornada de capacitación del programa Construyendo Valores, enfocada en la autoconfianza, la motivación y las herramientas para mejorar el rendimiento deportivo.

La actividad contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte, y se desarrolló en el Camping de los Plásticos, en Santa Lucía.

La capacitación estuvo a cargo de Eliana Lepez, licenciada y Master Coach, quien trabajó junto a jugadores y cuerpo técnico sobre la importancia de fortalecer la confianza desde las acciones y los hábitos cotidianos.

Hábitos y fortaleza mental

Bajo la temática “Autoconfianza y motivación: pilares de la fortaleza mental en el fútbol”, el encuentro propuso comprender que la confianza no se construye únicamente desde el pensamiento.

El trabajo estuvo orientado a reconocer que los hábitos, las acciones y las pequeñas experiencias cotidianas también permiten que los deportistas identifiquen su propio progreso.

Otro de los puntos abordados fue la diferencia entre aquello que un futbolista puede controlar y aquello que no depende directamente de él.

El error como oportunidad

Durante la jornada también se trabajó sobre diferentes aspectos relacionados con la preparación deportiva. Entre ellos estuvieron el descanso, la preparación, la disciplina, la respuesta ante los errores y la posibilidad de pedir ayuda o recibir feedback.

Uno de los objetivos fue resignificar el error como una oportunidad para aprender y continuar mejorando, incorporándolo como parte del proceso de crecimiento deportivo.

La jornada dejó como premisa: “crecer todos los días un 1%, pero dar el 100% en todo aquello que hacemos”.

Formación integral de los deportistas

A través de Construyendo Valores, la Secretaría de Deporte continúa acercando herramientas destinadas a la formación integral de los deportistas sanjuaninos.

La propuesta entiende que el rendimiento deportivo también se construye fuera de la competencia, a partir de cada decisión y de los hábitos que forman parte de la vida cotidiana.

En este sentido, la jornada junto a la Primera División de Defensores estuvo centrada en brindar herramientas vinculadas a la fortaleza mental, la autoconfianza y la motivación para el ámbito deportivo.