La catástrofe ambiental y sanitaria de gran envergadura denunciada en la Región de Valparaíso tras registrarse un derrame de relaves mineros, afectó directamente al río Aconcagua. El grave suceso ocurrió el pasado jueves en el sector Río Blanco, dentro de la comuna de Los Andes, lugar donde nacen las aguas de esta vital cuenca hídrica. Frente a este acontecimiento, la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, calificó la situación como un desastre sanitario y ecológico, expresando la máxima alerta de las comunidades locales.

Ingreso de tóxicos y cálculo del impacto hídrico

La autoridad comunal de Hijuelas enfatizó la necesidad de transparentar la magnitud real del volumen derramado en el caudal. Rossat precisó que al señalar un vertido de cinco metros cúbicos de relave a las aguas del río Blanco, lo que realmente aconteció fue la descarga directa de cinco mil litros de material altamente tóxico en el río Aconcagua. A partir de este cálculo volumétrico, la alcaldesa advirtió sobre la masiva capacidad de contaminación de estos residuos al tomar contacto con el flujo hídrico.

Al respecto, la jefa municipal sostuvo de forma textual: "Esa cantidad de residuos contaminan de forma directa 50 millones de litros de agua, además de dejar en el cause aproximadamente dos toneladas de lodo tóxico". De esta manera, la acumulación del sedimento tóxico en el lecho fluvial representa un peligro persistente para el ecosistema.

Peligro para la agricultura local y el consumo animal

La profunda inquietud expresada por la alcaldesa obedece a la relevancia estratégica que posee el río Aconcagua para el desarrollo económico y social de la comuna de Hijuelas. Hijuelas sostiene su matriz productiva principalmente en la actividad agrícola, rubro donde la calidad de las aguas del río resulta insustituible para el riego de extensas plantaciones de frutas, verduras y flores. A esta problemática se suma que el caudal constituye la fuente principal de agua bebestible para una elevada masa de animales en la zona. Por consiguiente, la presencia de contaminantes tóxicos pone en severo riesgo la sustentabilidad agrícola y la salud ganadera.

Cuestionamiento a Codelco y exigencia de sanciones

En relación con las investigaciones para esclarecer el hecho, Verónica Rossat fue categórica al señalar que las comunidades no pueden supeditarse a los informes de la firma involucrada.

La alcaldesa remarcó que frente a una catástrofe ambiental y sanitaria no es posible depender exclusivamente de la investigación realizada por Codelco, considerando que dicha minera fue la responsable directa del problema generado en Río Blanco.

Asimismo, la jefa comunal invocó el marco normativo ambiental vigente en Chile para exigir sanciones ejemplares a los organismos competentes.

Sobre este punto, sentenció textualmente: "La ley en Chile establece en el Decreto Supremo 90/2000, cero tolerancia en lo que es el derramamiento de relaves en los causes de ríos, o sea se debe sancionar cualquier escurrimiento y acá hablamos de 5 mil litros vertidos al río Aconcagua".

Denuncia formal ante las autoridades competentes

Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Hijuelas concretó acciones institucionales. El municipio presentó una denuncia formal ante el Servicio de Salud y la Dirección General de Aguas (DGA). La presentación administrativa y legal se fundamentó en los severos peligros que este derrame representa para la salud de la población y la estabilidad del ecosistema del río Aconcagua. Con esto se busca que las autoridades fiscalizadoras actúen de oficio y apliquen las máximas medidas de contingencia.