

Tras los terremotos devastadores que ocurrieron en Venezuela hace unos días, en medio de las réplicas, varios operativos de rescate se desplegaron en el país caribeño, con ayuda de fuerzas oficiales nacionales e internacionales.

Hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales, el número de víctimas confirmadas está llegando a 1.800. Mientras tanto, funcionarios de Naciones Unidas informó que donará al gobierno venezolano unas 10 mil bolsas mortuorias.

“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, señaló el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

“Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres”, agregó durante una rueda de prensa por videoconferencia.

“Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”, apuntó.

Por otra parte, destacó la rápida movilización internacional y la solidaridad de la población local. Según sus datos, 27 países han movilizado a más de 40 equipos de rescate, con lo cual “más de 2.000 socorristas y personal (están) sobre el terreno, con más de 160 perros”.

Estos equipos internacionales lograron rescatar a siete personas entre los escombros el domingo, precisó. La ONU estima el número de desaparecidos en unos 50.000.



