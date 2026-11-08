El contrabando y la subfacturación de importaciones podrían provocar una pérdida de ingresos fiscales de US$2.855 millones en Argentina durante 2026, equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo indicó un informe de MAP LATAM que analizó 15 sectores de la economía y advirtió sobre el impacto en las empresas, la recaudación y los consumidores.

Del monto estimado, US$2.283 millones corresponden al contrabando y US$572 millones a la subfacturación de importaciones. El relevamiento, publicado en octubre, contempla actividades que representan el 2,6% del PIB y el 14,5% del producto manufacturero.

Los productos más afectados por el comercio ilegal

Entre los mercados relevados, el contrabando representa el 83% de la perfumería árabe, el 40% del mercado de celulares y el 33% del de juguetes. También alcanza al 15% en agroquímicos y yerba mate, al 13% en bebidas espirituosas y al 11% en cigarrillos y neumáticos.

En cuanto a las pérdidas fiscales estimadas, las bebidas espirituosas encabezan el listado con US$1.400 millones. Le siguen los textiles y la indumentaria, con US$470 millones; los celulares, con US$255 millones; los cigarrillos, con US$230 millones, y los agroquímicos, con US$205 millones.

El impacto en el empleo y los consumidores

El estudio también estimó que podrían generarse 11.300 empleos formales si la mercadería de contrabando fuera reemplazada por producción local. Dentro de esa proyección se destacan la yerba mate, con 3.400 puestos potenciales, y los juguetes, con 2.600.

Además, el informe advirtió sobre los riesgos de adquirir productos que eluden controles, debido a la falta de información sobre su origen y de garantías o servicios de posventa. Para las empresas que cumplen con las normas, representa una pérdida de ventas y competencia frente a mercadería que evita impuestos y exigencias de calidad.