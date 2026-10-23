Como adelantó DIARIO HUARPE, el peronismo sanjuanino condicionó su apoyo al convenio de financiamiento de hasta US$160 millones para la Ruta Nacional 40 Sur a una modificación que obligara a devolver el contrato firmado a la Cámara de Diputados para su revisión. Esa exigencia se resolvió en una reunión encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, en las horas previas a la sesión del jueves 22 de octubre, y fue clave para alcanzar la unanimidad entre los legisladores presentes. En paralelo, otro movimiento dentro del interbloque justicialista llamó la atención: Leopoldo Soler se apartó de un proyecto sobre fondos municipales que inicialmente había circulado con su firma.

La reunión se realizó a las 8.30 y participaron diputados peronistas que habían planteado la condición para acompañar el financiamiento gestionado ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El acuerdo quedó plasmado en la modificación del artículo 8, que establece que, una vez firmado el contrato con la entidad financiera, deberá regresar a la Legislatura para su revisión.

El cambio permitió destrabar la negociación y asegurar el acompañamiento unánime de los 35 diputados presentes. El único ausente fue Gabriel Ignacio Sánchez Barón, por enfermedad.

La intervención de Martín resultó central para encauzar las conversaciones en una votación que el oficialismo buscaba convertir en una señal de consenso político. El crédito permitirá financiar dos tramos de la transformación en autopista: desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento, y desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, en Pocito. El sector intermedio quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional.

La firma que desapareció del proyecto del PJ

Mientras se negociaba el crédito de la Ruta 40, los bloques Justicialista, San Juan Vuelve y Crecer avanzaban con una iniciativa para flexibilizar temporalmente la distribución de recursos provinciales a los municipios frente a la emergencia económica y los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

El proyecto propone reducir del 5% al 2,5% la detracción destinada al Fondo de Emergencia y suspender la retención del 3% correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). El objetivo es ampliar los fondos de libre disponibilidad para que los departamentos puedan financiar tareas preventivas y responder a posibles tormentas, crecidas y aluviones.

En la versión del texto que circuló antes de su presentación figuraba la firma del diputado Leopoldo Soler. Sin embargo, cuando la iniciativa ingresó por mesa de entradas, su nombre ya no aparecía. El legislador argumentó que no conocía el contenido del proyecto y que, por ese motivo, no lo acompañó.

La decisión generó comentarios dentro del peronismo. Algunos referentes del espacio interpretaron el apartamiento como una señal de los movimientos políticos de Soler de cara a 2027 y lo vincularon con un posible acercamiento al orreguismo para incorporarse al armado electoral oficialista.

Por ahora, esa lectura corresponde a interpretaciones de dirigentes del bloque y no existe una confirmación pública de un acuerdo político entre Soler y el oficialismo.

Así, mientras Martín tuvo un papel clave para destrabar el acompañamiento peronista al crédito de la Ruta 40 Sur, la decisión de Soler de retirar su apoyo a otra iniciativa dejó expuestas diferencias internas en un justicialismo que también comienza a mirar hacia las elecciones de 2027.