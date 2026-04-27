En el contexto del paro docente que comenzó este lunes en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el gremio Adicus anunció la realización de un abrazo simbólico a la Escuela Industrial como medida de visibilización del conflicto salarial que atraviesa al sector.

La actividad se llevará a cabo este miércoles a las 9 de la mañana en el establecimiento preuniversitario y contará con la participación de docentes, no docentes, egresados y autoridades. Así lo confirmó la secretaria gremial de Adicus, Edith Liquitay, en diálogo con DIARIO HUARPE.

“Hemos hablado con las autoridades de la Escuela Industrial para realizar un abrazo simbólico a las 9 de la mañana con todo el personal docente, no docente, egresados y autoridades”, explicó la dirigente gremial.

El objetivo central de la convocatoria es visibilizar el impacto que está teniendo el conflicto salarial en el funcionamiento de los preuniversitarios. “Nos parece importante poder visibilizar la situación que estamos atravesando en la universidad”, remarcó Liquitay.

Un gesto de protesta en un punto clave

La Escuela Industrial es uno de los establecimientos más representativos del sistema preuniversitario de la UNSJ, y desde el gremio advierten que también allí se está sintiendo la crisis.

“La Escuela Industrial, igual que los otros preuniversitarios, está sufriendo esta migración de docentes que dejan algunas asignaturas”, señaló la secretaria gremial, en referencia a la reducción de equipos docentes y la dificultad para cubrir horas cátedra.

El abrazo simbólico se plantea como una forma de expresión pacífica frente al conflicto, en el marco de una semana sin clases que se extenderá hasta el 2 de mayo.

Visibilización del conflicto

Desde Adicus remarcan que la medida no solo busca acompañar el reclamo salarial, sino también poner en agenda la situación de vacantes y la reorganización interna que atraviesan las instituciones educativas.

“Es parte del proceso de lucha y de lo que estamos atravesando en la universidad”, sostuvo Liquitay.

El abrazo simbólico se suma así a las acciones de protesta impulsadas por el gremio, en un contexto de tensión que continúa sin resolución en las negociaciones con el sector universitario.