La aprobación del financiamiento por hasta US$600 millones para San Juan sigue generando repercusiones en el ámbito político. Tras la sanción de la ley en la Cámara de Diputados, el vicepresidente del cuerpo legislativo y presidente del PRO San Juan, Enzo Cornejo, defendió la iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y sostuvo que representa una herramienta fundamental para concretar obras de infraestructura en toda la provincia.

"Esta aprobación es la puerta al futuro de San Juan. Existe una planificación clara y la provincia necesita obras vitales para acompañar su crecimiento y desarrollo", afirmó a DIARIO HUARPE.

El dirigente oficialista destacó especialmente la presencia del gobernador en el recinto durante el debate parlamentario. "Fue muy importante que Marcelo Orrego acompañara el tratamiento de esta ley. Eso refleja institucionalidad y demuestra que existe un proyecto de provincia pensado a largo plazo", señaló.

Además, remarcó que el financiamiento estará destinado exclusivamente a infraestructura y no a cubrir gastos corrientes. "La provincia tiene equilibrio fiscal y las cuentas ordenadas. Esto permitirá acceder a financiamiento para ejecutar obras necesarias para el futuro, pero de ninguna manera para sostener gastos corrientes. Ese es un aspecto que quedó claramente establecido", expresó.

Cornejo también consideró que la medida permitirá profundizar la reactivación de la obra pública. "San Juan fue una de las primeras provincias en retomar obras en un contexto nacional complejo. Este impulso marcará un antes y un después porque permitirá construir viviendas, mejorar rutas y avanzar en proyectos estratégicos que hoy resultan indispensables", sostuvo.

Críticas a la oposición

Durante sus declaraciones, el legislador cuestionó algunos planteos realizados por sectores opositores durante el debate parlamentario. "Hubo diputados que realizaron críticas durante la sesión, pero cuando el ministro de Hacienda y el secretario General de la Gobernación estuvieron presentes para responder consultas, no formularon preguntas. Todas las inquietudes planteadas tuvieron respuestas concretas por parte de los funcionarios", afirmó.

En esa línea, defendió el proceso de discusión que antecedió a la votación y consideró que la información sobre el destino de los recursos estuvo disponible para todos los bloques legislativos.

Una votación clave para la gestión

La Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia fue aprobada con 23 votos a favor y 12 en contra. La sesión estuvo marcada por fuertes cruces políticos y por la presencia de Marcelo Orrego, integrantes de su gabinete e intendentes de distintos departamentos, incluidos varios jefes comunales peronistas.

La norma habilita al Ejecutivo provincial a gestionar hasta US$600 millones mediante créditos, empréstitos, emisión de bonos y otros instrumentos financieros. Los recursos estarán destinados a infraestructura vial, obras hídricas, saneamiento, energía, salud, seguridad y construcción de viviendas.

Entre las iniciativas mencionadas por el Gobierno figuran la ejecución de más de 30 barrios, una operatoria de 1.000 créditos habitacionales, mejoras en la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Iglesia, obras en rutas provinciales, ampliación de redes de agua potable y cloacas, además de proyectos para fortalecer la infraestructura hídrica y energética de la provincia.