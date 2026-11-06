Enzo Cornejo marcó diferencias entre las gestiones de Javier Milei y Marcelo Orrego y dejó una definición política de cara al 2027: mientras consideró que el Presidente todavía debe demostrar capacidad de gestión para conseguir otros cuatro años, sostuvo que el Gobernador sanjuanino está haciendo los méritos para lograr la reelección. El diputado provincial y presidente del PRO fundamentó su postura en las obras, la planificación y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Durante su participación en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, Cornejo fue consultado sobre la posibilidad de que Milei consiga un segundo mandato y advirtió que la sociedad ya no entrega cheques en blanco.

"Cuando la sociedad te presta su confianza por cuatro años, no te da un cheque en blanco", afirmó. En esa línea, señaló que ningún dirigente puede dar por asegurada la continuidad y que los resultados de una gestión son determinantes para renovar el respaldo electoral.

Sin embargo, su mirada cambió al referirse a Orrego. "Todos los anuncios que hacía Marcelo Orrego en campaña, la mayoría se están realizando", sostuvo. Entre los ejemplos mencionó los créditos para viviendas, las intervenciones en rutas estratégicas y la planificación de trabajos con distintas empresas en simultáneo para acelerar los plazos y generar empleo.

También valoró la decisión de avanzar con obras en un escenario de restricciones de recursos nacionales. En ese sentido, comparó la situación de San Juan con la de provincias vecinas como La Rioja y San Luis, donde aseguró que la obra pública está paralizada. Para Cornejo, el Gobernador eligió asumir un rol activo, buscar fuentes de financiamiento y tomar decisiones para sostener la infraestructura que necesita la provincia.

"Yo veo que Orrego está haciendo absolutamente todo lo que tiene que hacer un gran gestor para que la sociedad le preste la confianza durante cuatro años más", expresó.

El legislador también reconoció las dificultades económicas que atraviesa el país y el deterioro del poder adquisitivo. Admitió que hay argentinos y sanjuaninos que no llegan a fin de mes y que el esfuerzo realizado durante la primera etapa del Gobierno nacional no alcanza para todos. No obstante, consideró que el desarrollo minero, la producción y las obras proyectadas pueden generar nuevas oportunidades laborales para la provincia.

El PRO y su rechazo al regreso del peronismo

En la segunda parte de la entrevista, Cornejo dejó en claro cuál será el posicionamiento político del PRO de cara a las próximas elecciones. Aseguró que el partido seguirá dentro del frente provincial y que estará dispuesto a discutir consensos con los sectores que defienden el cambio.

"El PRO va a estar siempre en el lugar donde tenga que estar para que el peronismo no vuelva más", sentenció.

El diputado justificó esa postura en lo que considera el daño que el peronismo y el kirchnerismo provocaron durante sus gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial. Incluso sostuvo que las gestiones de ese espacio perjudicaron a "dos generaciones", una definición con la que buscó explicar por qué considera necesario impedir su regreso al poder.

En ese contexto, manifestó preocupación por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en las mediciones electorales. "Me preocupa como papá, como argentino", afirmó, al advertir que todavía existe un sector de la sociedad que podría volver a respaldar a dirigentes del kirchnerismo.

Sin embargo, Cornejo reconoció que la situación económica actual también representa un problema para quienes defienden el cambio. Incluso planteó que hay personas que durante el gobierno de Cristina llegaban a fin de mes y que hoy no pueden hacerlo. Para el dirigente, esa realidad obliga a contemplar las dificultades cotidianas de la sociedad, aunque insistió en que el kirchnerismo no debe volver.

"Tenemos que tener un criterio formado para saber que el kirchnerismo no puede volver jamás", remarcó.

Finalmente, al ser consultado por las posibilidades electorales de Sergio Uñac y otros referentes del peronismo, Cornejo evitó profundizar en las disputas de la oposición y aseguró que su espacio está concentrado en la gestión de Orrego. "No veo el peronismo gobernando la Argentina", concluyó.

Textuales

Enzo Cornejo / Diputado provincial y presidente del PRO