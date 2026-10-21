Cornejo estimó que el crédito para la Ruta 40 Sur será aprobado por unanimidad en Diputados

El diputado provincial y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan, Enzo Cornejo, dijo que espera que los legisladores aprueben por unanimidad la autorización para que la Provincia tome un crédito de US$160 millones de la CAF destinado a obras en la Ruta 40 Sur. El tratamiento legislativo está previsto para este jueves 22 de octubre.

“Dado la claridad que dieron los ministros, me quiero imaginar que mañana va a ser votado por unanimidad”, sostuvo Cornejo. El legislador vinculó su expectativa con las respuestas que dieron los funcionarios orreguistas durante una reunión con diputados de distintos bloques, previa al tratamiento del proyecto.

La expectativa de Cornejo no equivale a una aprobación ya concretada: el permiso debe ser tratado por la Cámara. Según explicó, primero se votaría la autorización para que el Ejecutivo provincial tome el financiamiento y, luego, los acuerdos y contratos correspondientes volverían al recinto para su aprobación.

Qué se discutió sobre el financiamiento

En la reunión participaron los ministros Roberto Gutiérrez, de Economía, Hacienda y Finanzas, y Fernando Perea, de Infraestructura, Agua y Energía. También estuvo el asesor letrado Facundo Rojas Clariá. Gutiérrez explicó que el préstamo cubriría el 100% del presupuesto previsto para los tramos 1 y 3 de la ruta.

El crédito se devolvería en 15 años, con cinco años y medio de gracia para amortizar capital. La tasa sería variable: SOFR a seis meses más 1,75 puntos porcentuales. Con el valor de 4,20% mencionado por el ministro, el cálculo informado equivalía a una tasa anual de 5,95%.

Gutiérrez indicó que los desembolsos se realizarían contra la liquidación de certificados de obra. Infraestructura estima un plazo de ejecución de 36 meses. El ministro sostuvo que la Provincia podría afrontar el préstamo sin contar con futuras regalías mineras.

Los tramos y los pasos posteriores

La obra prevista abarca dos sectores: desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas y desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, en Pocito. El proyecto contempla una autopista con dos carriles por sentido, separación central y calles laterales. También incluye tres puentes: uno en calle 11, otro en calle 14 y otro en Mediagua.

La Provincia pretende coordinar esos trabajos con la terminación del tramo 2, que sería financiado por Nación. Gutiérrez explicó que la intención es convocar a licitación para los tres sectores y avanzar con ellos al mismo tiempo; el tramo 2 depende de cómo se instrumenten los fondos nacionales.

Si la Cámara autoriza el financiamiento, el proyecto deberá pasar por los ministerios del Interior y de Economía de la Nación. Después se prevé la firma del préstamo con la CAF y de los acuerdos de garantía con el Gobierno nacional. Gutiérrez estimó que el contrato podría firmarse entre noviembre y diciembre, sujeto a un decreto presidencial.

Cornejo sostuvo que las consultas de los legisladores y la importancia de la obra respaldaban su expectativa de un voto unánime. “Es una cuestión importante y que le han dado el valor que tiene una obra de esta envergadura”, afirmó.