El diputado provincial del PRO y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan, Enzo Cornejo, anticipó que el proyecto de reforma de la Ley Electoral de San Juan debería ingresar a la Legislatura durante las próximas semanas. Sin embargo, aclaró que los tiempos se fueron extendiendo porque el oficialismo espera conocer qué sucederá a nivel nacional con la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“En las próximas semanas debería ingresar el proyecto, teniendo en cuenta los tiempos que estamos transitando. Por supuesto que se fue demorando porque necesitamos saber qué va a pasar a nivel nacional con la suspensión de las PASO”, expresó Cornejo en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

El legislador explicó que la definición del Congreso de la Nación será determinante para avanzar con el debate provincial. “Ese es un debate que tendrá que darse en el Congreso y San Juan no puede estar ajena a esa definición. Necesitamos saber qué va a suceder para tomar una decisión clara en la provincia”, sostuvo.

Consultado sobre si la nueva legislación podría aprobarse antes de fin de año o si su tratamiento quedaría para las sesiones extraordinarias de enero, Cornejo consideró que la discusión provincial deberá desarrollarse después de la nacional.

“Creo que la discusión nacional se va a dar antes de fin de año”, afirmó, aunque reconoció que todavía no existe una certeza sobre esos plazos.

Respecto del tiempo que demandará el tratamiento legislativo, el diputado aseguró que dos o tres semanas podrían ser suficientes para abordar las distintas propuestas. Además, señaló que existe un mandato del gobernador Marcelo Orrego y del vicegobernador Fabián Martín para garantizar una discusión amplia en la Legislatura.

“Tenemos ese mandato por parte del gobernador y del vicegobernador: que se dé la discusión, que se traten todos los proyectos, independientemente del espacio político del que provengan, y que podamos encontrar un consenso claro”, manifestó.

En ese sentido, indicó que se podría recurrir al mecanismo de comisiones ampliadas para escuchar las propuestas de los diferentes espacios políticos, incluida la oposición.

La posibilidad de desdoblar las elecciones

Más allá de los plazos, Cornejo se manifestó a favor de separar las elecciones provinciales de las nacionales, aunque aclaró que la reforma debe surgir de un acuerdo político y no responder a las necesidades electorales de un sector.

“Soy de la idea de que San Juan puede desdoblar las elecciones, por la simple razón de que tenemos que discutir intereses provinciales y no estar envueltos en la pelea política nacional”, expresó.

El diputado también se refirió a la posibilidad de establecer boletas separadas para elegir autoridades provinciales y municipales, una alternativa que forma parte de las discusiones sobre el futuro sistema electoral.

“A mí, particularmente, no me molestaría que tuviéramos dos boletas separadas, para que la gente pueda distinguir claramente lo provincial de lo municipal”, señaló.

Finalmente, Cornejo insistió en que la reforma debe trascender los intereses de los partidos y ofrecer reglas claras para las próximas elecciones.

“San Juan necesita una reforma estructural electoral, adaptada a los tiempos actuales. Tenemos que establecer un sistema electoral que trascienda las próximas elecciones y que no esté preparado para beneficiar a un sector político”, concluyó.