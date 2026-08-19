El legislador del PRO y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan, Enzo Cornejo, valoró el acompañamiento de sectores de la oposición que votó a favor del acuerdo entre San Juan y Vicuña por US$ 250 millones. Consideró que esos legisladores priorizaron el futuro de la provincia por encima de las diferencias partidarias.

“Yo creo que parte de la oposición que votó este proyecto lo hizo porque entendieron que hay que dejar las cuestiones políticas de lado y hay que pensar en el San Juan que viene”, afirmó Cornejo después de la aprobación en la Cámara de Diputados.

El legislador oficialista sostuvo que el resultado dejó una “gran cuota de confianza de todo el recinto” y remarcó la mayoría obtenida por la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

“Muchos diputados entendieron que el momento político había que dejarlo de lado, que realmente esta gran gestión del gobernador Marcelo Orrego y esta cuota de confianza de Vicuña va a generar muchísimas oportunidades para los sanjuaninos”, expresó.

El vínculo con las rutas

Cornejo también relacionó el acuerdo con Vicuña con el convenio entre San Juan y Vialidad Nacional, que fue tratado posteriormente y permite a la Provincia intervenir distintos tramos de rutas nacionales.

En particular, destacó la posibilidad de avanzar con las obras sobre la Ruta 40 hacia Jáchal, uno de los proyectos que el Gobierno busca financiar con los recursos comprometidos por la minera.

“El hecho de ese anuncio de construir la ruta a Jáchal es una ruta que se venía prometiendo hace muchísimos años. Ha sido este gobernador aquel que la va a llevar a cabo”, señaló.

Según Cornejo, la mejora de la infraestructura vial tendrá impacto sobre distintas actividades. “Esto no solamente va a llevar de la mano a la producción, al turismo; el hecho de saber que la minería realmente va a tener una ruta por la cual va a poder transitar genera muchas oportunidades para muchísimos sanjuaninos que estaban esperando este momento”, indicó.

Rechazó las críticas por un tratamiento exprés

El diputado también respondió a los cuestionamientos de la oposición por la velocidad con la que fueron analizados los convenios y negó que la Legislatura haya avanzado mediante un tratamiento exprés.

“No existen tratamientos exprés. La verdad es que nosotros lo llevamos a comisión”, sostuvo.

Cornejo aseguró que hubo dos semanas de análisis y apuntó contra legisladores que cuestionaron los plazos pese a no haber participado de las reuniones. “Nosotros estamos para esto, estamos para trabajar, para estudiar. Fueron dos semanas de muchísimo trabajo”, concluyó.