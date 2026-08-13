La fórmula que llevó a Marcelo Orrego a la Gobernación y a Fabián Martín a la Vicegobernación en 2023 ya tiene el respaldo público de dos diputados oficialistas para intentar continuar en 2027. Enzo Cornejo, del PRO, y Gustavo Usín, de Actuar, se pronunciaron a favor de que el binomio se mantenga, aunque ambos aclararon que la decisión final sobre quién acompañará al gobernador debe tomarla Orrego.

Cornejo fue directo cuando le consultaron si Martín debería repetir como vicegobernador. “Fabián Martín es un hombre de diálogo que tiene los méritos necesarios para ser el próximo vicegobernador de San Juan”, afirmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Usín coincidió y utilizó una comparación deportiva para explicar su posición. “Yo soy muy amigo de que el equipo que gana no se toca”, sostuvo. Luego fue más preciso sobre la continuidad de la actual fórmula: “Considero y estoy convencido de que es una fórmula”, aunque remarcó que la decisión principal corresponde al gobernador.

“Creo que merece la opinión principal, que es el gobernador quien elija que lo acompañe quien mejor hoy que Fabián Martín lo acompañe”, señaló Usín.

El argumento detrás del respaldo

El apoyo de ambos diputados no aparece planteado solamente como una cuestión electoral. En sus declaraciones, los legisladores destacaron especialmente la capacidad de Martín para generar acuerdos dentro de la Legislatura, un atributo que consideran central para el funcionamiento del oficialismo.

Cornejo definió a Orrego como “un excelente armador de equipos” y a Martín como “un dialoguista que ha logrado ese consenso que necesita para sacar estas leyes que realmente hemos podido sacar”. Para el diputado del PRO, esa articulación fue uno de los puntos importantes de la gestión.

En esa línea, destacó el funcionamiento de la Legislatura durante estos primeros años de gobierno: “San Juan ha logrado tener una legislatura en la cual hay mucho diálogo, mucho debate y hemos encontrado el consenso para avanzar”, sostuvo.

El legislador también vinculó ese escenario con la relación que el oficialismo construyó con otros espacios. En particular, destacó el vínculo con el bloquismo y afirmó: “Tenemos excelente relación con el bloquismo”.

Una señal hacia 2027

Las declaraciones de Cornejo y Usín no representan una definición formal del oficialismo ni una confirmación de la candidatura de la fórmula, pero sí constituyen una señal política dentro del espacio que gobierna San Juan.

Ambos diputados consideran que la combinación entre Orrego y Martín tiene atributos para continuar: por un lado, el gobernador aparece como el dirigente que conduce y arma el espacio; por otro, el actual vice es valorado por su capacidad de diálogo y articulación legislativa.

De esta manera, mientras el armado electoral de 2027 todavía no está definido, dos integrantes del oficialismo ya hicieron explícita su preferencia: que Marcelo Orrego vuelva a competir por la Gobernación y que Fabián Martín continúe como su compañero de fórmula. La última palabra, según los propios legisladores, quedará en manos del gobernador.

Textuales

Enzo Cornejo / Diputado del PRO

"Fabián Martín es un hombre de diálogo que tiene los méritos necesarios para ser el próximo vicegobernador de San Juan”.

Gustavo Usín / Diputado de Actuar