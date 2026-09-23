El presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Ignacio Coronado, respaldó que las próximas elecciones en San Juan tengan boleta única y que las categorías provinciales y departamentales estén separadas. La definición llegó mientras todavía se discute cuál será el sistema que regirá en 2027 y qué reglas tendrán las candidaturas, las internas y los frentes.

Consultado puntualmente por la posibilidad de que las categorías provinciales vayan por un lado y las departamentales por otro, Coronado fue contundente: “Me gusta el cambio de la SIPAD. Me gusta la boleta única”. Y cuando le preguntaron si también le gustaba el desdoblamiento, respondió: “Sí, sí, sí, me parece bien”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

De todos modos, el presidente del Concejo rawsino advirtió que todavía falta conocer las condiciones con las que finalmente se competirá. “Todavía no tenemos reglas de juego”, señaló. En ese sentido, marcó que resta saber “cuántas candidaturas se van a permitir, cómo va a ser el tema de las internas partidarias y de la conformación de los frentes”.

Coronado también puso sobre la mesa una discusión específica que podría generar el desdoblamiento: el lugar del diputado departamental. Explicó que, por su condición institucional, debería integrar la categoría provincial porque forma parte de la Legislatura, aunque su representación está vinculada directamente con el departamento.

“Esa es una categoría que siempre está en el limbo”, sostuvo. Y agregó: “El diputado departamental debe ir en la categoría provincial porque forma parte de la legislatura provincial”, aunque también remarcó que “el diputado departamental es del departamento”.

Para Coronado, ese punto puede generar una consecuencia política concreta si el diputado aparece dentro de la boleta departamental. “Si lo pones en la categoría departamental, el que va a encabezar la boleta es el diputado. Ese es otro problema”, afirmó. Al mismo tiempo, dijo entender la estrategia de quienes trabajan sobre el proyecto para buscar una mayor representación legislativa.

El dirigente también recordó que el escenario electoral puede modificarse rápidamente. “Todavía hay tiempo”, sostuvo, y puso como ejemplo la definición de la fórmula que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia en 2019. También mencionó el antecedente de 2023, cuando la inhabilitación de Sergio Uñac obligó a modificar el cronograma electoral.

El análisis electoral se trasladó luego al funcionamiento del Concejo de Rawson, donde Coronado destacó la convivencia entre 12 ediles de diferentes líneas políticas. “Con consenso, con inteligencia política de todos, de los 12”, describió. Y resumió la dinámica con una frase: “Se consiguen mayorías, pero no se imponen las mayorías. Se trata de debatir”.

Para explicar la tranquilidad alcanzada durante su tercer año como presidente del cuerpo, sostuvo: “No solo inteligencia intelectual, sino la emocional también”. Según Coronado, eso implica “no protestar por protestar, no ser opositor por ser opositor” y entender que “hay que acompañar a los gobiernos”.

Sobre las críticas opositoras por los pedidos de informes, también fue categórico: “Todos los pedidos de informes son aprobados”. Explicó que algunos fueron contestados, otros están en proceso y otros continúan en comisión. Además, destacó que secretarios y directores municipales concurren al Concejo para responder consultas y explicar proyectos.

Por último, Coronado respaldó la continuidad de Carlos Munisaga al frente de Rawson. Al evaluar la gestión, recordó que recibieron “un municipio en muy malas condiciones” y lo comparó con “una casa abandonada”. Sin embargo, sostuvo que después de la reorganización “está equilibrado en la prestación de servicios y en la economía”.

“Está, todavía queda mucho por hacer, es real, pero está, está ordenado”, afirmó. Desde esa evaluación, consideró que Munisaga debería continuar como intendente en el próximo período.

Textuales

Ignacio Coronado / Presidente Deliberante de Rawson